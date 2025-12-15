新車63万円！

2025年5月7日に株式会社バブルから2025年モデルの「VIVEL TRIKE」発表されました。昨年モデルとはどのような違いがあるのでしょうか。

株式会社バブルは神奈川県伊勢原市に位置するバイクショップで、電動バイクやセニアカーEVトゥクトゥクなど多様なEV関連商品を展開しています。

その中核を成すVIVEL TRIKEは伝統的なトゥクトゥクの親しみやすさと最新の電動EV技術を融合した3輪モビリティです。

3人乗り対応の広々としたキャビンと屋根付きの設計は都市部のちょい乗りから郊外への移動まで幅広いシーンで活躍し、日常の新しい移動体験を提供します。後方にはトランクを装備し日常の買い物や荷物の運搬にも対応しています。

普通自動車免許で運転でき、車検やヘルメット装着の義務がなく、家庭用コンセントから簡単に充電できる手軽さも普及を後押ししました。

先代に当たる2024年9月発売のモデルは標準で1500Wのリードアシッドバッテリーを搭載し最高速度45km／h以上航続距離65km以上を実現しました。

ボディサイズは全長2250mm×全幅1020mm×全高1650mmで取り回しの良さを保ちつつ都市的なアーバンミリタリーテイストのデザインを採用しています。

3人乗り可能な後部座席にはシートベルトを備え、トランクを装着し収納力を確保しました。剛性の高いボディとディスクブレーキは、舗装路はもちろん多少の悪路においても安定した走行性能を支えます。

電気代は80kmあたり100円程度と高いコストパフォーマンスを誇り、バッテリー容量や最高速度のカスタマイズ相談も受け付けています。

オプション扱いだったレインカバーは外装保護と雨天時の利便性向上に寄与し好評を得ていました。

そして、2025年モデルでは充電ステーション対応コネクタにJ1772規格を初搭載し多くの公共ステーションでの急速充電を実現しています。

従来オプションだった雨除けサイドカバーを全車に標準装備とし走行中や停車中の雨風を防ぎ快適性を向上させています。

さらに新設されたサイドブレーキによりハンドブレーキロックと併用することで、傾斜地での停車安定性が向上しUSB PD充電ポートも備えスマートデバイスの急速充電に対応しました。これにより通勤や日常のおでかけでの充電ストレスを大幅に軽減できます。

ラインナップは4種類に拡充されています。

「ST1500」は1500Wの鉛蓄電池を搭載し最高速度45km／hを実現します。

「ST2000」は同じ鉛蓄電池で出力を2000Wに高め55km／hを可能としました。

「Li1500」と「Li2000」にはそれぞれ1500Wおよび2000Wのリチウムイオンバッテリーが採用されており、両モデルとも最高時速58km／hを確保しています。

航続距離はLi1500が120km、Li2000が100kmとなり幅広い利用シーンに対応します。全幅約1mほどのコンパクトボディは狭い道でも難なく通行でき日常使いに優れています。

価格はST1500が63万円からLi2000が84万円（税込）までです。