「人の役に立って、さらに美しくなるなんて…」人気女子ハードラーが自慢の長い黒髪を「バッサリ！」 ヘアドネーションを断行
自慢の長い黒髪を31センチもカットした田中佑美(C)Getty Images
陸上女子100メートルハードル日本代表の田中佑美が、12月15日までに自身のインスタグラムを更新。自慢の長い黒髪を31センチもカットした姿を披露し、大きな反響を呼んでいる。
【写真＆動画】自慢の長い黒髪を「バッサリ！」切った田中佑美をチェック
イメージが一変した。背中にまで達するロングヘアを、後ろでくくったポニーテールで、レースに出場してきた田中。4月に化粧品メーカー・柳屋本店の「黒髪大賞」で特別賞を受賞するなど、美しい髪でも注目されていた。
田中は7枚の写真ととともに「バッサリ！ ヘアドネーションをしました」と報告。実際に髪が切り落とされる動画も公開した。ヘアドネーションとは、病気や事故の影響で髪を失った人に、寄付された毛髪を活用して作った医療用ウイッグを届ける支援活動を指す。
26歳のハードラーは「いつかやりたいと思っていながら、なかなか伸ばしきれずにいつも途中で断念 柳屋本店さんから黒髪大賞特別賞をいただいた時、ヘアドネーション活動を支援されていると知り、今でしょ！と決意し やっと31センチ切れるくらいに伸びました」と説明した。
田中は2023年のブダペスト世界陸上、昨年のパリ五輪、今年の東京世界陸上を経験。「いろんな試合を一緒に走ってきた髪。レース前に、ポニーテールをキュッと結び直して気持ちを引き締めてきました。次は誰かの頭の上で活躍してくれよな！」と願いを込め、「またゆっくり伸ばし始めるかぁー」と締めくくっていた。
この変貌ぶりに対して、コメント欄は「可愛い」の大合唱。さらには「ショートも凄くお似合い」「人の役に立って、自らもさらに美しくなるなんて、魅力的過ぎますよ」「世界相手に戦ってきた髪が渡る人はきっといい事があるでしょうね」「試合ではどんな感じになのか楽しみ」といった感想が寄せられた。