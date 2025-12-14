比嘉一貴が日本勢初の快挙 アジアンツアー年間王者戴冠「全てが報われた」
＜サウジオープン 最終日◇13日◇ディラブG＆CC（サウジアラビア）◇7280ヤード・パー72＞アジアンツアー最終戦のファイナルラウンドが終了した。比嘉一貴がトータル16アンダー・7位に入り、2082.34ポイントで日本勢初となる年間王者に輝いた。
【写真】小さな巨人・比嘉一貴のドライバースイング
「本当に、本当にうれしい。大きな名誉。ただゴルフをするのが好きなんです。それがすべて。早く日本に帰って家族に会いたい」と笑顔を見せた。比嘉は今季14試合に出場。9月には2週連続優勝を果たすなど、トップ10入り7回を記録してその力を見せつけた。さらに「このために本当に努力してきた。昨年が転機となり、積み重ねた努力が実を結び始めたと感じていた。今週その全てが報われたのは素晴らしいこと」と史上初の快挙を喜んだ。比嘉はこれにより、来季の「全英オープン」出場権も獲得した。最終戦の優勝はトータル23アンダーまで伸ばしたビヨーン・ヘルグレン（スウェーデン）。トータル22アンダー・2位にジャック・トンプソン（オーストラリア）が入った。
