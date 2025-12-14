一緒にお昼寝をするわんちゃんと女の子の光景が、7万再生を超えて注目を集めています。女の子の上ですやすやと眠るわんちゃんの姿と、わんちゃんに乗っかられてしまった女の子の反応には「姪っ子ちゃん我慢してて愛おしい♡」「なんて素敵な世界」と絶賛の声が寄せられています。

【動画：女の子の上で犬が眠ってしまったので、助けようとした結果…思っていたのと違う『まさかの光景』】

姪っ子ちゃんの上で眠ってしまったぬたろう君

お昼寝をするわんちゃんと女の子の光景が尊すぎると話題に。その光景が投稿されたのは、イングリッシュブルドッグのぬたろう君の日常が綴られているTikTokアカウント『ぬたろう』。この日、ぬたろう君のおうちには飼い主さんの姪っ子ちゃんが遊びにきたのだそう。たくさん遊んだあとは眠たくなってしまったようで、ぬたろう君は横になっていた姪っ子ちゃんの上に乗ると、そのままお昼寝を始めてしまったのでした。

姪っ子ちゃんに「起きる？」と聞いてみると…

ぬたろう君に乗られてしまった姪っ子ちゃんは、身動きせずにぬたろう君の下でジッとしていたそう。そんな姪っ子ちゃんを気遣って、「起きる？」と姪っ子ちゃんに聞いてみる飼い主さん。すると姪っ子ちゃんは…起きるという提案を無言の拒否！

どうやら、姪っ子ちゃんはぬたろう君に乗ってもらうのがまんざらでもないご様子。もう一度飼い主さんが起きたいか尋ねてみても、やはり姪っ子ちゃんはぬたろう君に退いてほしくないのか無言のままだったといいます。

ぬたろう君の体は少し重いけれど、それでも一緒にくっついていたい姪っ子ちゃんなのでした。

寄り添い合って眠る姿にキュン♡

そうして一緒にお昼寝を始めたぬたろう君と姪っ子ちゃん。いつしか、ぬたろう君のお顔は姪っ子ちゃんのお顔のすぐ近くにあったとのこと。こんなに近くで安心しながら眠っていられるのは、きっと姪っ子ちゃんのことが大好きだからなのでしょう。

そんな仲良しなお昼寝タイムを見せてくれたふたりですが、しばらくするとぬたろう君が目覚めたご様子。ぬたろう君は寝ぼけ眼で姪っ子ちゃんの上から離れると、寝ぼけ眼のまま幸せそうにボーッとしていたとのこと。そんなぬたろう君と姪っ子ちゃんの仲良しなお昼寝の光景が、たくさんの人にほっこりした気持ちを届けてくれたのでした。

ぴったりとくっついてお昼寝をするぬたろう君と姪っ子ちゃんの光景には、「ぬたろう君も姪っ子ちゃんもめちゃ可愛いです」「姪ちゃんに重さかけないようにしてるの凄い」「一緒に楽しく大きくなってね」と絶賛の声が寄せられることに。

TikTokアカウント『ぬたろう』では、そんな平和で癒やし溢れるぬたろう君の日々がたくさん投稿されていますよ。

ぬたろう君、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「ぬたろう」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。