シニア海外協力隊が「第二の人生」を懸ける途上国支援のリアル：ガイアの夜明け
12月12日（金）に放送した「ガイアの夜明け」のテーマは、「感謝されるニッポンの貢献」。
11月中旬、両陛下がご臨席され、日本の海外協力隊発足60周年の記念式典が開かれた。1965年から現在までに延べ5万8000人、99の途上国などで経済・社会の発展に貢献してきた海外協力隊。初の派遣先となった東南アジアのラオスには、当時5人の隊員が抜擢された。
その一人、稲作を指導した大西規夫さん（84）が、今秋、58年ぶりに現地を訪問。
数々の困難を乗り越え、“日本の田植え方式”をラオスで広めた大西さんが起こした“奇跡の米”の秘話に迫る。
さらに、先人たちの思いを引き継ぎ、現地で活動する現役協力隊員たちの奮闘を追った。
「お金じゃない」もう一つの選択
自然豊かな長野・駒ヶ根市にある、JICA＝国際協力機構の訓練施設。
今回合宿している2025年度 第2次隊の訓練生は115人。6割以上が女性で、中にはシニアの姿も。
一限目は語学で、2人の訓練生が習うのはシンハラ語。スリランカの公用語だ。渡邊 揚さんは障害児・者支援のため、スリランカに赴任する。
スペイン語の教室で学んでいた天本 保さん（62）は、50年以上続けている剣道を教えにアルゼンチンへ。剣道人口が500人ほどと言われるアルゼンチンで、さらに剣道を広めることが目的だ。
竹内紀彦さん（55）は、外資系投資会社を退職して応募。派遣先はキルギスで、外国からの投資をキルギスに呼び込む専門的な実務経験が求められている。
「ある程度儲けてしまったら、それ以上の幸せは得られない。幸せが何かを自分の人生の中で考えていきたい」（竹内さん）。
海外協力隊には農林水産・保健医療など9分野177の職種があり、募集は春と秋の年2回。面接試験などを通った候補生が、最終合宿に参加できる。
73日間にわたる泊まり込みの合宿を終え、修了試験に合格すると、彼らはそれぞれ途上国支援に派遣される。
かつては青年海外協力隊と呼ばれていたが、2018年、“青年”の文字が無くなった。
今回も15人のシニアが参加。派遣期間は原則2年だが、1カ月からの短期派遣もあり、
現在74カ国で1635人が活動中だ（2025年10月31日現在）。
11月19日、2025年度 第2次隊訓練生たちの修了式が行われた。115人全員が修了試験に合格。これから、彼らを必要とする国へ飛び立っていく。
ラオスの稲作を変えた若き隊員の情熱
大河・メコン。源流はチベット高原で、6カ国を流れる東南アジア最大の川だ。
そのメコン川が縦断するように流れるのが、ラオス。首都はビエンチャンで人口は約758万人。国民の6割以上が仏教を信仰する国だ。
60年前、初の海外協力隊員が降り立ったのがラオス。5人の隊員のうち、稲作を指導したのが最年少の大西規夫さんで、当時24歳だった。大西さんの実家は北海道の米農家で、アメリカでも農業を学んだ。
10月14日、日本の支援で整備された首都ビエンチャンの国際空港に、隊員第1号の大西さん（84歳）の姿が。任期を終えて帰国以来58年ぶりの訪問で、街の変わりように驚きを隠せない。初の海外協力隊員…その苦労は想像に難くない。
「当時はベトナム戦争が激しくて､爆弾の破片が私の住んでいる部屋の屋根を突き破って、ベッドの一部が黒焦げになっていた」（大西さん）。
当時、隣国のベトナムは戦争の真っ只中で、ラオスにも爆弾が落とされた。北ベトナムの補給路がつくられていたため、戦火に巻き込まれたのだ。
ラオス訪問2日目。大西さんが向かったのは、ビエンチャン郊外にある政府の農業施設「植物防疫センター」。大西さんが米作りの指導のために派遣された場所だ。
稲穂を触った大西さんは、「とても素晴らしい。1本の穂先にこれだけのもみが付いている。施肥、水の管理、除草、全ての作業が順調に行われているため」と驚く。
大西さんが派遣された頃のラオスでは、田んぼに直接種もみをまく直播きだった。
収穫量も少なく、雨季に大雨が降ると種もみが流され、思うように収穫できない年も。
そこで大西さんは、苗を育ててから植える「田植え方式」を導入した。
「自ら素足で田に入り、苗を1本1本植えた｡稲作試験場のスタッフが5人いたが、『とても私にはできません』という態度だった｡それが実りの秋を迎えて、脱穀機でもみがどんどんたまっていく光景を見て、職員が喜び始めた。国際協力の原点はこれだと」（大西さん）。
大西さんが伝えた田植え方式はラオス全土に広がり、収穫量は劇的に増加。現在ラオスでは、コメが当時の10倍以上とれるという。
「植物防疫センター」の所長は、「大西さんに教えてもらった技術で、このセンターは有名になった。多くの農民たちは、ここのもみを使っている」と感謝を伝えた。
揺れる国際貢献とODA
日本の国際貢献は、JICAが主に担う「ODA＝政府開発援助」が根幹をなす。その7割が有償資金協力。つまり、利子を取る貸付けで当該国の返済が進んでいる。
一方、無償資金協力などの国の一般会計予算は1997年にピークを迎え、約1.1兆円に。その後は減少し、現在は半分ほど。その無償資金協力の中に海外協力隊が含まれている。
なぜ外国にお金を使うのか…常に国民の目にさらされるODA。海外協力隊が奮闘を続ける中、10月26日、東京・永田町の自民党本部の前ではこんなデモが起きていた。
デモ参加者「JICAが勝手に決めて、木更津にナイジェリアの『ホームタウン』をつくる。誰がそんなの承認したのか」。
JICAは、全国4つの市をアフリカ諸国のホームタウンに認定。姉妹都市のような構想だったが、「移民を受け入れる制度だ」と誤った情報が拡散されてしまい、批判の的に。
揺れ動く国際貢献の形。ニッポンにできる事とは⋯ 。
海外協力隊60周年を迎え、政府はその意義を強調。茂木敏充外務大臣は「海外協力を通じて国際社会の平和と繁栄に貢献することは、我が国の平和や安定、さらなる発展といった国益につながるもの」と述べた。
「第二の人生」を懸ける定年シニア
長年化学メーカーに勤め、工場排水の水質管理を指揮してきた川口泰広さん（63）もまた、海外協力隊の一人。
「定年までずっと利益のために、会社に対して身を粉にしながら働いてきた。定年を境に、人生の最後ぐらい純粋に困っている人に対して、私の持っている技術で貢献できたら」。
川口さんは第二の人生を、ラオスでの水道事業に懸けていた。
この日、川口さんは飲み水を調査するため、ラオス南部にあるロムサックタイ村（人口約2500人）へ。ラオスの典型的な田舎の村で、農村部の平均月収は約1〜2万円。伝統的な高床式住居に大家族で暮らしている。
村にある立派な井戸は日本のODA。25年以上前、無償資金協力でつくられた。
地下50mからくみ上げた水は非常にきれいだが、この大きさの井戸は村に2つしかない。
しかも、ラオスの水道普及率は約25％（日本約98％）で、4人に1人しか使えないという。
川口さんが村の人たちに話を聞くと、「水道を使いたいけどお金がない」「家の場所によっては、遠くまで水をくみに行かなければならない」など、問題が浮き彫りに。
メコン川に架かるパクセー橋（ラオス・日本大橋）も、日本の無償資金協力でつくったもの。川沿いに広がるのが、ラオス第3の街・パクセー市（人口約10万人）で、この街の水道を担う「パクセー浄水場」が川口さんの派遣先だ。
1973年にフランスの援助で建設され、2003年からは日本が技術支援。ここでは、メコン川の水をくみ上げて浄水している。
川口さんの日課の一つが水のサンプリング。川の状態は日々違い、この日の水は、赤土と生活汚水が混ざっていた。
市内では、水道の普及が進む一方で施設の老朽化もあり、水の汚れがなかなか取れない。
「最終工程なので、（この濾過池には）きれいな水が収まっていないといけない。この状態が非常に大きな課題」（川口さん）。
そこで、水の汚れを取る薬剤をどの程度投入するか…日々の細かい調整が必要となるが、実際に作業するのはラオス人の職員。スポイトで薬剤の量を測るが、川口さんが繰り返し教えても、同じような失敗をする職員が多い。
「自分がやってしまうと意味がない｡それが一番苦しい。何とかしたい」。
教育水準一つ取っても大きく違う海外。川口さんは、人材育成の大変さをかみ締めていた。
そんな川口さんに、大切なものを残してくれた一人の女性がいた。果たして、彼女が残したものとは――。
