クルマ買う系チャンネル「ワンソクTube」がYouTubeで「【これで良いじゃん】メルセデスCクラスに好コスパモデル登場! SportsとLuxuryの違いは? | Mercedes-Benz C200 Station wagon Sports 2025」と題した動画を公開。メルセデス・ベンツ Cクラスに新たに追加された、コストパフォーマンスに優れる「Sports」と、より上質な「Luxury」という2つの新グレードについて、その違いと魅力を詳しく解説している。



動画で中心的にレビューされているのは、新グレードの「C 200 ステーションワゴン Sports」。ワンソクTube氏によると、このモデルはこれまでオプション設定だった「AMGライン」や「ナイトパッケージ」などを標準装備化しながら、価格上昇を抑えた戦略的な「お買い得モデル」であるという。車両本体価格は761万円で、従来のオプション価格から計算すると「約16万円もお得な」設定だと分析している。



一方で、より上級の「Luxury」グレードは、「Sports」の装備に加えてブルメスターのサウンドシステムやシートベンチレーションといった高級装備が追加される。その価格差は171万円となり、どちらのグレードを選ぶかが重要な選択肢となる。ただし、「Sports」グレードではパノラマルーフやARナビゲーションなどの一部オプションが選択できなくなるという制約もある点を指摘した。



試乗インプレッションでは、1.5Lのターボエンジンについて「街中を走る分には十分軽快に走れる」と評価。特にドライブモードを「Sports+」に設定した際のエンジンサウンドは「めちゃくちゃ気持ちいい」と称賛し、排気量以上の楽しさがあると語った。記事の締めくくりとして、ワンソクTube氏は、シートベンチレーションなどの最上級装備を求めないのであれば、「Sports」グレードで十分満足度は高いと結論付けている。