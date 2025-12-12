日本酒とのペアリングが楽しめる！年末年始は「ハレの日おつまみ」で乾杯

年末年始が近づき、お酒を飲む機会が増える時期。そこで今回は、「日本酒」とのペアリングを楽しめるおつまみレシピをピックアップしご紹介します。ハレの日のおめでたい日にもふさわしい、ちょっぴりリッチで華やかなレシピが目白押しです。

日本酒と料理のおすすめペアリング

お酒を飲む機会が増える今こそ、相性バツグンの“おつまみペアリング”を楽しみたいですよね。



以前、おうちごはんの会員さん向けに飲料に関するアンケートを実施した際にお酒とのペアリングのおすすめを伺いました。今回はアンケート結果を参考に「日本酒」と合わせたい料理やスイーツをピックアップしてご紹介します♪

昆布締め

お刺身をはじめとした魚介類を、昆布で挟んで冷蔵庫で寝かせて作る昆布締め。

鯛やひらめなどの淡白な白身魚が、昆布のうま味成分が加わることで熟成された深い味わいに変化します。食感もねっとりとし、日本酒と相性抜群です！



寒い季節においしい鱈の白子も昆布締めにおすすめ。アンケートでは、お寿司をはじめ、お刺身やたこわさ、からすみなども相性が最高！ という声が多く寄せられました。ぜひ様々な魚介類で楽しまれてください。

お刺身を活用したカルパッチョは様々なレシピがありますが、日本酒に合いそうなレシピをピックアップ！



サッと茹でたオクラのみじん切りと、刻んだ塩昆布少々をポン酢で和えたものを、オリーブオイルと醤油を回しかけたブリのお刺身にのせたカルパッチョ、食べ応えがありそうですね。



ワインも合うとのことで、色々なお酒と合うおつまみは、いくつかレパートリーがあると重宝します。

ぶりカルパッチョ｜Instagram（＠mizuame7）牡蠣のガーリックバター炒め出典：https://www.instagram.com

乾杯メニューにふさわしい「牡蠣」を使ったレシピも押さえておきたい所。



生で頂く牡蠣は言わずもがな絶品なのですが、ゲストに振る舞う牡蠣レシピは加熱調理がベター。ニンニクをガツンと効かせたバター炒めはいかがでしょうか♪



鷹の爪やブラックペッパーを加えると味が締まり、さらに日本酒がすすむ味わいになりますよ。

牡蠣のガーリックバター炒め｜Instagram（＠yuka_ymkwaroma）豆腐衣の天ぷら

日本酒といったら天ぷらは外せない！ という方も少なくないのではないでしょうか。

ですが気になるのがカロリー……。そんなときは、天ぷら粉を使わず「豆腐と片栗粉の衣」で作れば、罪悪感が少し軽減できるかもしれません。



油の吸収を抑えサックサクに仕上がり、簡単ヘルシーを叶えてくれるレシピは必見です。

天ぷらは「冷酒」で！ とこだわりのある方も♪

豆腐衣の天ぷら｜Instagram（＠ miho._recipe）焼きりんご

日本酒は飲みにくくて苦手……という印象がある方も少なくないと思いますが、近頃の日本酒はフルーティーで飲みやすい銘柄も増え、日本のみならず海外でも人気を集めています。



それに伴って、スイーツとのペアリングを楽しむスタイルにハマる方もじわじわ増えているみたいですよ。日本酒の味わいに合わせたスイーツをチョイスするのがいいそうです。



こちらはりんごジュースのような味わいの日本酒と、「焼きりんご」とのペアリング。

互いの良さが引き立ち、驚くほどベストマッチな味わいになっているそう。りんご好きの方にもたまらない組み合わせではないでしょうか。

焼きりんご｜Instagram（＠ pu_cooking）和菓子

食後の和菓子には必ず日本酒を合わせるという方もいらっしゃいます。



日本酒はお米で作られているので、おはぎや大福などお米を使ったものや、あんこを使う和菓子を選ぶと、ハズレなしのマリアージュを楽しむことができるそうですよ。



和菓子｜Instagram（＠mikaaaaaaa.n）

日本酒の楽しみ方は無限！

今回は日本酒とのペアリングを楽しむおつまみをピックアップしましたが、合わせる銘柄を変えるだけでもたくさんのバリエーションが楽しめますし、冷酒か熱燗かでも違った風味になりますよね。



ご紹介しきれませんでしたが、おでんをはじめ、軟骨唐揚げや焼き鳥、ぬか漬けなど定番がずらり。さらに、おでんだし×日本酒の割り飲み、シャーベットやお好み焼きといった意外なペアリングも寄せられていました！



お気に入りの銘柄とのペアリングを極めるもよし、旅先で出合った銘柄に合うものを見つける楽しみを味わうもよし。お気に入りのペアリングを見つける時間を楽しまれてみてはいかがでしょうか。

