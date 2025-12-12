この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

東京23区のマンション家賃が高騰を続けています。更新のタイミングで家賃の値上げを打診されることも珍しくなくなり、「高い家賃を払い続けるくらいなら、買った方がいいのでは？」と悩む人も増えています。

しかし、不動産購入価格も同時に上昇している今、果たしてどちらがお得なのでしょうか。

らくだ不動産株式会社の取締役副社長COO山本直彌さんと、同社の不動産エージェント鈴木成禎さんが家賃高騰時代の住まい選びについて、プロの視点から解説します。



◾️家賃高騰の実態と背景

「実際に、売却相談を受ける投資用物件でも、次回の更新で家賃が上がるケースが増えています。かつてはオーナー側からの要望で交渉していましたが、今は管理会社側から『上げましょう』と提案が来るほどのマーケットになっています」と鈴木さんは現場の実感を語ります。



地価の上昇や、固定資産税・管理費などの維持コスト増加が背景にあり、家賃の上昇トレンドは今後もしばらく続くと見られています。

◾️「買うべき人」はどんな人？

では、この状況下で購入に踏み切るべきなのはどのような人でしょうか。鈴木さんは「広い間取りが必要な人」を挙げます。

「ワンルームなどの単身者向け物件は供給も多く、家賃上昇幅も数千円程度に留まることが多いです。しかし、ファミリー向けの3LDKなどの広い賃貸物件は、そもそも数が圧倒的に少なく、家賃も高めに設定されがちです。結婚や出産で広い部屋が必要になった方は、選択肢の多さとコストパフォーマンスの面から、購入にシフトせざるを得ない状況と言えます」（鈴木さん）

◾️「家賃がもったいないから買う」は危険？

一方で山本さんは、「家賃が上がるから、もったいないから」という理由だけで購入するのは危険だと警鐘を鳴らします。



「大切なのは、購入後にどういう生活を送りたいか、その資産とどう向き合っていくかです。まずは、『購入した場合』『賃貸を継続した場合』『別の賃貸に住み替えたした場合』の3パターンでシミュレーションを行い、それぞれのメリット・デメリットを可視化することが重要です」（山本さん）

◾️後悔しないための「固定観念の払拭」

さらに山本さんが提唱するのは、「これまでの常識やエリアへのこだわりを一度リセットする」という考え方です。

「『都心じゃなきゃダメ』『駅近じゃなきゃ』といった固定観念にとらわれず、実際にいろんな街へ足を運び、自分の目で見てみることが大切です。意外な街の魅力に気づいたり、『自分にとってのベストはここじゃなかったかも』と気づくことができれば、選択肢はぐっと広がります」（山本さん）

特に、都心に住み慣れてしまった人が購入を検討する場合、現在の家賃と同等の支払いで購入できる物件は限られてきます。視野を広げ、自分たちのライフスタイルに合った「隠れた名店」のような街や物件を見つけることが、満足度の高い住み替えにつながります。

【まとめ】

家賃も物件価格も上昇する今、「賃貸か購入か」に万人に共通する正解はありません。重要なのは、目先の数字だけに踊らされず、自分たちのライフプランや価値観に照らし合わせて、「どちらがワクワクするか」「どちらが納得できるか」を冷静に判断することです。

らくだ不動産株式会社では「買うべきか、借りるべきか」という根本的なお悩みから、お客様一人ひとりに寄り添ったシミュレーションとご提案を行っています。グループ会社「さくら事務所」の知見を活かした物件の安全性チェックも含め、後悔のない住まい選びをトータルでサポートしますので、ぜひ一度ご相談ください。