「世界で最も強い国」ランキング、各国の順位は―米誌

台湾メディアの自由時報は11日、米ビジネス誌CEOWORLDが発表した「世界で最も強い国ランキング2025（The World’s Most Powerful Countries For 2025）」について報じた。

同ランキングは、政治の安定、経済的影響力、防衛予算、軍備、国際的な同盟関係、ソフトパワー、軍事力を基に142の国と地域の強さをランク付けしたもの。

1位は米国で95．36ポイント。2位は中国で94．86ポイント、3位はロシアで94．81ポイントだった。4位はインド（94．76ポイント）、5位は英国（94．56ポイント）と続き、日本は94．31ポイントで6位だった。報告では「今年の上位6カ国は極めて接戦で、各国の影響力の差はわずかだ」と指摘されている。

このほか、韓国が7位（94．18ポイント）、フランスが8位（93．55ポイント）、ブラジルが11位（92．56ポイント）、オーストラリアが16位（92．18ポイント）、台湾が20位（90．83ポイント）、ドイツが22位（90．4ポイント）、北朝鮮が34位（87．83ポイント）、カナダが39位（85．98ポイント）などとなった。

下位は、138位がリベリア（59．74ポイント）、139位がソマリア（59．61ポイント）、140位がベナン（59．43ポイント）、141位がブータン（59．34ポイント）で、最下位はモルドバ（59．23ポイント）だった。（翻訳・編集/北田）