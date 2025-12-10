視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する娯楽番組ABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』

田村裕探偵が調査した『土を食う女』は、岐阜県の女性（32）から。実は私は５、６歳の頃から密かに家の土壁を削って食べていた。私には「土を食べたい」という強い欲求があり、大人になった今も土を食べている。そして妊娠、出産をキッカケに、土食（土を食べる行為のこと）欲求が爆発してしまい、人生最大の「土食ピーク期」を迎えてしまった。ただ、子どもができたこともあって、その辺りの土を食べるのも不安になり、最近では海外から直輸入した食用土なるものを購入して食べている。そこで、食べても大丈夫な安心安全な日本の土が食べたい、というもの。

依頼者曰く、土食は「体が求めている。喉が乾いたらお水を飲みたいという感覚」に近いとか。出産後はインドから食用土を取り寄せたそうだが、田村探偵が試食するも「まずっ！」。そんな彼女は安心安全で、地元飛騨高山の土をリクエスト。お腹いっぱい食べたいと言うが、土の専門家によれば基本的に土は食べてはダメと断言する。しかし、どうしても土が食べたい依頼者は、教えられた通り微生物が多い危険度の高い表層土を避け…。

12月12日（金）11時17分放送の「探偵！ナイトスクープ」は他にも、石田靖探偵が調査した『謎の神業リフティングじいさん』、竹山隆範探偵の『末期がんの夫に黒田のタコ飯を』など、様々な依頼を解決した。