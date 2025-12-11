池袋PARCO 本館7階 THE GUEST cafe&dinerにある常設コラボカフェ「ちいかわレストラン」で、1年半ぶりの新たなフェア “討伐フェア” が2025年11月27日より開催中。

【画像】店内の様子と限定メニューをチェック

ポーズをとってくれたちいかわ


討伐をテーマに『ちいかわ』の漫画からエピソードを厳選し、メニュー化されたという今回の討伐フェア。この記事ではちいかわレストランの概要や店内の様子、討伐フェア限定メニューなどを紹介する。

■ちいかわレストラン 概要

場所：THE GUEST cafe&diner 池袋パルコ店

営業時間：11時〜21時30分(カフェLO20時30分)

※カフェは事前予約制

■店内の様子

店内にはレストランモチーフのちいかわたちが。足を踏み入れた途端、ちいかわの世界観に吸い込まれて気分が高揚すること間違いなし。

どの席に座ってもちいかわたちに囲まれる!!


呼び出しベルはくりまんじゅう


ちいかわレストラン限定の映像も


■“討伐フェア”メニュー

フードメニュー

■ちいかわの「あ・く・む」のカラフルドリア(1980円)

ちいかわの「あ・く・む」のカラフルドリア(1980円)


睨めっこで笑ってしまったちいかわが悪夢を見るようになってしまったシーンをターメリックライスにミートソース、ホワイトソースをかけたカラフルなドリアで表現した商品。揚げ餃子が添えてありインパクト大。

※ピック、敷き紙はお持ち帰り可／大判POPはお持ち帰り不可

■ハチワレ討伐成功！ドライカレーオムライス(1980円)

ハチワレ討伐成功！ドライカレーオムライス(1980円)


醤油的な液体に浸けられてハチワレがピンチ！さすまた風フォークで歯と歯茎の境目を攻撃し、救い出そう。サラダ、人参ラぺ、ポテトサラダ、和風デミグラスソースかけのミートボールを添えて。

※大判POP、さすまた風フォークはお持ち帰り不可。

デザートメニュー

■ご機嫌なあのこのパンケーキ(1980円)

ご機嫌なあのこのパンケーキ(1980円)


カスタードといちごダイスをサンドしたパンケーキと綿あめでご機嫌なあのこを表現。綿あめの下にはキウイ、マンゴー、ブルーベリーが隠れているそうなので、ぜひパンケーキと一緒に味わってみて。

※ピックはお持ち帰り可

■マロングラッセの森プレート(1870円)

マロングラッセの森プレート(1870円)


マロングラッセの森で罠にかかってしまったちいかわ、ハチワレ、うさぎ。綿あめの木に、栗の甘露煮、モンブランタルトなどでマロングラッセの森を表現。紫色のキノコはもしかして!?

※ピックはお持ち帰り可／木のピックはお持ち帰り不可

ドリンクメニュー

ドリンクを注文するとオリジナルコースターをプレゼント！全30種のランダム制。

ドリンクを注文するとカフェオリジナルクリアコースターがランダムで貰える！


■なんか大きい討伐成功！クリームソーダ(各1320円)

なんか大きい討伐成功！クリームソーダ(各1320円)


今回ゲットしたコースターはハチワレ


むちゃフェスでの大きい討伐シーンのパジャマを着たちいかわ、ハチワレ、うさぎを表現したクリームソーダ。ほうきで攻撃！なんか大きい討伐成功だーッ!!今回頼んだちいかわのクリームソーダは、アイスや生クリーム、イチゴソースなどさまざまな甘みが感じられ、甘党にはたまらないおいしさ。

ちいかわ：イチゴベースのソーダにストロベリーアイス

ハチワレ：ブルーキュラソーベースのソーダにラムネアイス

うさぎ：マンゴーベースのソーダにマンゴーアイス

※ピック、ストロータグはお持ち帰り可

■カブトムシのアイスココア(990円)・カブトムシ(大) アイスココア(1100円)

(左)カブトムシのアイスココア(990円)、(右)カブトムシ(大)アイスココア(1100円)


愛らしいカブトムシをアイスココアで表現。思わず抱きしめたくなるかわいさ。大は突然大きくなったカブトムシをゴツゴツしたグラスで表現しており、飲み応えたっぷりのサイズ。

※ダイカットステッカー付き

サイドメニュー

※サイドメニューはフードもしくはデザートメニューの注文が必須(ドリンク+サイドメニューでの注文は不可)

■ハチワレのピーマンの肉詰め(880円)

ハチワレのピーマンの肉詰め(880円)


できあがりッ。溶岩に見立てたポテトサラダにピーマンの肉詰めにされたハチワレが…脱出なるか!?

■虫(緑)討伐アイスデザート(1100円)

虫(緑)アイスデザート(1100円)


「ギチギチギチ」虫(緑)登場！さすまた風フォークで討伐して！虫を表現したバニラアイスの下にはカスタードとマンゴーダイスが。

ちいかわの名シーンをメニュー化した討伐フェア。ショップも併設しており、フォークなど店内飲食で使用されている食器の購入も可能だという。食べて楽しむことはもちろん、見て、写真を撮って、など思い思いの過ごし方で楽しんでほしい。

文＝小林七緒

