耳を塞がず安全に音楽を！MAXWIN「id-TA100-Plus」

カーパーツ・バイクパーツブランドMAXWIN（運営：昌騰有限会社）が、自転車用オープンイヤー型イヤホン「id-TA100-Plus」をMakuakeにて先行販売開始。

2026年4月1日から施行される自転車乗車中のイヤホン着用に対する青切符制度（反則金）を見据え、安全性と音質を両立させた次世代モデルが登場。

MAXWIN「id-TA100-Plus」

先行販売期間：2025年12月11日(木)〜2026年2月27日(金)

販売プラットフォーム：Makuake

先行販売特典：最大42％OFF（数量限定）

自転車の交通ルール厳格化に対応するために開発された、耳を塞がないタイプの次世代イヤホン。

周囲の環境音を聞き取りながら、ナビ音声や音楽を楽しむことができる「ながら聴き」に最適な設計です。

Makuakeでのプロジェクト期間中は、早割などのお得なプランが用意されています。

新制度に対応する「耳を塞がない」安全性

最大の特徴は、耳の穴を完全に塞がないオープンイヤー構造。

2026年4月に適用される自転車の青切符制度（反則金）においても使用可能な仕様となっており、交通音や歩行者の気配を遮断しません。

安全な走行を維持しつつ、音声情報を取得できる実用的なアイテム。

クリアな音質と長時間バッテリー

DSPアンプを搭載し、走行中の風切り音によるノイズを抑制。

風の抵抗が強い場面でも音がこもらず、耳元で再生しているようなクリアな聴こえ方を実現しています。

また、最大14時間の連続駆動が可能で、10分の充電で約2時間使用できる急速チャージにも対応。

インカム機能とタフな仕様

スマートフォンの電波が届かない山道や林道でも使用できるインカム機能を搭載。

ボタン一つで接続でき、サイクリング仲間との自然な会話を楽しめます。

IPX6の防水仕様に加え、重量約42gという軽量設計で、ヘルメットのデザインを損なわず装着可能です。

法改正に向けた準備としてだけでなく、日々のサイクリングをより快適にするガジェット。

通勤や通学、趣味のライドまで幅広く活躍する一台です。

MAXWIN「id-TA100-Plus」の紹介でした。

