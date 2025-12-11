サンリオキャラクターたちと「マツケンサンバ」で新年をお祝い コラボグッズ＆メニューも登場
サンリオエンターテイメントが運営するサンリオピューロランドでは、年末年始イベント『New Year Festival Viva 2026』を、26日から来年1月13日まで開催する。同イベントでは、俳優・松平健との豪華コラボステージをはじめとした、運気アップ間違いなしのコンテンツを用意している。
【写真】マツケンが踊る！『マツケンサンバ×ハローキティ 夢のアミーゴスイーツ』
2026年は「午（うま）」年。ピューロランドでは「今年もきっとウマくいく！」をキャッチコピーに、和の装いのキャラクターたちがお正月ムードを盛り上げる。今年は、松平とのスペシャルコラボレーションを実施。メインイベントとなる、『2026年もウマくいく！ニューイヤーステージ』では、新年を祝い「マツケンサンバII」を、ハローキティたちと一緒にみんなで楽しく歌って・踊って楽しむことができる。ステージのほかにも、 「マツケン×ハローキティフォトスポット」や、コラボ限定グッズとフードを販売する。
またコラボレーションを記念し、イベント期間終了後、2月1日にも1日だけのスペシャルコンテンツの開催が決定した。松平本人が、新作パレード『The Quest of Wonders Parade』の終了後に登場予定。
さらに、着物姿のサンリオキャラクターたちに会えるグリーティングを実施。「スペシャルグリーティング」や、新年を記念した色紙に、開運を祈願して、キャラクターに判子を押してもらえる「一押入魂グリーティング」、 1月4日には午年を記念してターフィーもグリーティングに登場するなど、キャラクターたちとの年末年始の特別なひとときを楽しめる。
イベント限定のオリジナルグッズやフードも販売。2026年の干支である「午（うま）」にちなんだイベントビジュアルを使ったクリアファイル、パタパタメモが登場。1月1日からは、イベント期間限定の「2026シナモロールのスフレロールケーキ」を用意する。
■イベント詳細
・『2026年もウマくいく！ニューイヤーステージ』
ハローキティたちと、ニューイヤーステージで明るく新年を迎えよう。老若男女問わず幅広い人気の松平健ことマツケンとコラボレーションが実現。「マツケンサンバ」を、ハローキティたちと一緒にみんなで楽しく踊って楽しめる。キャラクターたちと共に新年を祝う華やかなパフォーマンスに。
・「マツケン×ハローキティフォトスポット」が登場
マツケンの世界観をイメージした豪華な装飾のフォトスポットが館内に登場。マツケン×ハローキティと一緒にアミーゴ☆な写真を撮影できる。フォトスポットの隣にある、新年のあいさつにそのまま使用できる、まるで年賀状のような記念撮影が可能なブースも。
・期間限定グッズとフードを販売
マツケン×ハローキティの期間限定グッズとフードを販売。KEN MATSUDAIRA×HELLO KITTYのオリジナルグッズ（1月1日より販売）や、オリジナルポストカード（全1種）付きの「マツケンサンバ×ハローキティ 夢のアミーゴスイーツ」は、ここでしか楽しめないラインナップ。
・1日限りのスペシャルイベント『マツケンスペシャル』
コラボレーションを記念し、イベント期間終了後、2月1日にも1日だけのスペシャルコンテンツの開催が決定。新パレード『The Quest of Wonders Parade（ザ クエスト オブ ワンダーズ パレード）』終了後に、松平が登場する。12月5日よりスタートした新パレード終了後にスペシャルゲストが登場するのは今回が初めて。
・絵“馬”で今年もウマくいく！フォトスポット
2026年の干支「午」にちなんだフォトスポットを館内に設置。絵馬をかける楽しみと、撮る楽しみで運気アップ。
・『New Year Festival Viva 2026 スペシャルグリーティング』
着物姿のキャラクターたちとの特別なグリーティングを楽しめる。参加者には、オリジナルミニ色紙をプレゼント。
・『判子で開運！一押入魂（ひとおしにゅうこん）グリーティング』
新年を記念した色紙に、開運を祈願して、キャラクターが判子を押してくれる。押した後には、一緒に記念撮影を。
・着物グリーティング＆ウェルカムグリーティング
晴着姿のキャラクターたちがキャラグリレジデンスに登場し、新しい年の幕開けをお祝いするグリーティング。いつものコスチュームとは異なる華やかな和装姿は、お正月ならではの楽しみのひとつ。
・ターフィーが遊びに来る
ターフィーがニューイヤーステージとグリーティングに登場。
・着物を着たキャラクターたちが描かれた期間限定グッズ
「午（うま）」にちなんだイベントビジュアルを使ったクリアファイル、パタパタメモが登場。お正月らしいデザインで、お土産にも最適。
・お正月気分を満喫できる期間限定フード
1月1日からは、『2026シナモロールのスフレロールケーキ』を用意。鏡餅風のシナモロールがモチーフとなったロールケーキで、癒されること間違いなし。オリジナルポストカード（全1種）のノベルティつき。
（C）2025 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN 著作 株式会社サンリオ
（C）Sanki Promotion Co.,Ltd. All Rights Reserverd
