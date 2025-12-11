“オチ気にする関西人”は子どもの頃から？ やすとも・ともこ「しんどくなる子もいた」
お笑いコンビ・海原やすよ ともこの姉・ともこ（53歳）が、12月9日に放送されたバラエティ番組「やすとも・友近のキメツケ！あくまで個人の感想です」（関西テレビ）に出演。“オチを気にする関西人”について、子どもの頃「しんどくなる子もいて、かわいそうやった」と語った。
この日、ゲスト出演した東京都出身の河合が「関西の方って、ずっと気になってるんですけど、オチをすごい気にするじゃないですか。あれは子どもの頃からそういう教育があるんですか？」と質問。
これに大阪府出身のともこは「教育というか、今でこそあんまりあかんけど、『はい、おもんな〜い』『はい、しょうもな〜い』とか、友だちから言われるから、なんか“しょうもある”こと言わなあかん」と、身近な同級生などが厳しいジャッジを下す環境があったと語る。
やすよは「じゃあそれを意識的にやってるか、ということでもないよね」とコメント。ともこは「街自体がそうなんやなって。ノリ悪いなって思われるのはイヤやなって。だからしんどくなる子もいて、かわいそうやった。（そういうタイプじゃない子も）いる。ずーっと聞いてるほうがふざけてるから、『ちゃんと話させて！』『ちゃんと聞いて！』って」と、子どもの頃を振り返った。
また、大阪府出身の吉本新喜劇座長・すっちーは「『オチないんかい！』ってよう言うじゃないですか。『オチない話、すなよ』。そもそもオチが“おもろい”か“おもろない”か、なのにオチさえ言うとけば、みたいなのがあるのがちょっと最近違うかな？ とは。それやったら普通の話でええんちゃうの？ って。わざわざ『そのおっさんが、こない言うてん』『おもんな』やったら、もう普通のほうがええやん？ って思う」と話し、やすともも「たしかに、たしかに」と頷いた。
