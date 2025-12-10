元サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」のタレント丸山桂里奈（42）が、9日放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜午後11時59分）に出演。子育てについて先輩から受けた指摘を話した。

この日のテーマは他人の育児に行きすぎた指摘や批判をする「育児警察」。

丸山は、「先輩のママに、うちの子が夜泣きをするって相談したんです」。先輩は「うちの子は1回も夜泣きがなかった」と言ったという。丸山は「それで終わるんだったらいいんですけど…」と続きがあった。

「たまたまその人と、ほかの人を交えて食事をした時に『うちの子どもは1回も夜泣きをしなかったんだけど、桂里奈の子どもは夜泣きをめちゃくちゃするらしい。大変だね』って。知らなくてもいい人たちに言って」と、悩みごとを無関係の人に明かされた。

「知らない人に言うのもすごい頭にくるし。絶対に夜泣きをしない子どもなんていない」と怒りをのぞかせた。そして「その人、いろんなことに対してマウントを取ってくるので。それは割り切ってつきあっています」。それを聞いて、MCの上田晋也（55）が「付き合わなきゃいいじゃん」と言うと、丸山は「怒られたら怖いから」と苦笑いした。