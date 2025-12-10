１０日前引けの日経平均株価は前営業日比２０６円８２銭安の５万０４４８円２８銭と反落。前場のプライム市場の売買高概算は１１億５７９４万株、売買代金概算は２兆９０５６億円。値上がり銘柄数は１００７、対して値下がり銘柄数は５２１、変わらずは７８銘柄だった。



きょう前場の東京株式市場は売り買いが錯綜、日経平均は朝方に４００円を超える上昇で５万１０００円台に乗せる場面があったが、その後は先物主導で急速に値を消す荒れた値動きとなった。結局２００円あまり下落して前場の取引を終えている。ＦＯＭＣの結果発表とパウエルＦＲＢ議長の記者会見が日本時間あす未明に予定されていることで、足もとでは様子見ムードが強い。今週末のメジャーＳＱ算出を控え、先物主導で上下に揺さぶられる格好となっている。ただ、個別では中小型株が強く、値上がり銘柄数が１０００を超え、全体の６３％を占めている。



個別では売買代金トップのソフトバンクグループ＜9984＞が冴えず、ディスコ＜6146＞、キオクシアホールディングス＜２８５Ａ．Ｔ＞、レーザーテック＜6920＞、アドバンテスト＜6857＞など半導体関連が軒並み安。サンリオ＜8136＞の下げも目立つ。ユー・エム・シー・エレクトロニクス＜6615＞が大幅安、ポールトゥウィンホールディングス＜3657＞、Ｌｉｎｋ－Ｕグループ＜4446＞などの下げも目立つ。半面、川崎重工業＜7012＞が堅調、三井金属＜5706＞が物色人気を集めた。安川電機＜6506＞も高い。ＪＣＵ＜4975＞が急騰、ＣＩＪ＜4826＞も大幅高、ＤＯＷＡホールディングス＜5714＞も大きく上昇した。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

外部サイト