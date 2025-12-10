¥¨¥Ê¥¸¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¤ò1Æü8ËÜ¡¢·ò¹¯¤ÊÃËÀ¤¬Ç¾Â´Ãæ¤Ç¶ÛµÞÈÂÁ÷¡¡º£¤â¸å°ä¾É¡¡±Ñ¾ÉÎã
¡ÊCNN¡Ë±Ñ¹ñ¤Î·ò¹¯¤ÊÃËÀ¤¬ËèÆüÂçÎÌ¤Î¥¨¥Ê¥¸¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢Ç¾Â´Ãæ¤òµ¯¤³¤·¤ÆÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢È¯¾É¤«¤é¿ôÇ¯¤¬·Ð²á¤·¤¿º£¤â¸å°ä¾É¤òÊú¤¨¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡½¡½¡£¤½¤ó¤Ê¾ÉÎã¤¬³Ø½Ñ»ï¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
Åö»þ54ºÐ¤À¤Ã¤¿ÃËÀ¤Ï·ò¹¯¤½¤Î¤â¤Î¡£Ç®¿´¤Ê¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ç¡¢µÊ±ì¤ä°û¼ò¡¢ÌôÊª¤Î»ÈÍÑ¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÎ¤Ë°¤¤½¬´·¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢ÃËÀ¤¬º¸È¾¿È¤ÎÃ¦ÎÏ¤ä¤·¤Ó¤ì¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹´¶³Ð¤äÓë²¼¡Ê¤¨¤ó¤²¡Ë¡¢È¯ÏÃ¤Îº¤Æñ¤ò¤Õ¤¤¤ËÁÊ¤¨¤¿¤È¤¡¢²ÈÂ²¤Ï¤¹¤°¤ËÃËÀ¤ò¶á¤¯¤ÎÇ¾Â´Ãæ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ØÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡ÖÈà¤Î·ì°µ¤Ï¤Ò¤É¤¯¹â¤¯¡¢Ìó254/150ÐHg¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ÏÈó¾ï¤Ë·ò¹¯¤½¤¦¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¤½¤ó¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²æ¡¹¤¬¹â·ì°µ¤ò¡Ø¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¥¥é¡¼¡Ù¤È¸Æ¤ÖÍýÍ³¤Ï¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¡×¡£±Ñ¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥àÂç³ØÉÂ±¡¡¦¹ñÌ±ÊÝ·ò¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÊNHS¡Ë¥È¥é¥¹¥È¤Î¥¹¥Ë¥ë¡¦¥à¥ó¥·¡¼°å»Õ¤Ï¤½¤¦»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¥à¥ó¥·¡¼»á¤Ï³Ø½Ñ»ï¡ÖBMJ¥±¡¼¥¹¥ê¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ë9ÆüÉÕ¤Ç·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¾ÉÎãÊó¹ð¤ÎÉ®Æ¬Ãø¼Ô¤òÌ³¤á¤¿¡£¤³¤ÎÃËÀ¤Ï¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¶á¹Ù¥·¥ã¡¼¥¦¥Ã¥É¤ÎÁÒ¸Ëºî¶È°÷¤Ç¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÊÝ¸î¤òÍýÍ³¤Ë»áÌ¾¤ÏÉú¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
À®¿Í¤ÎÀµ¾ï¤Ê·ì°µ¤Ï120/80ÐHgÌ¤Ëþ¡£180/120ÐHg°Ê¾å¤Î·ì°µ¤ÏµßµÞÂÐ±þ¤òÍ×¤¹¤ë°å³ØÅª¤Ê¶ÛµÞ»öÂÖ¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ë¡£
¥à¥ó¥·¡¼»á¤Ï¡Öº¸È¾¿È¤Ë¤·¤Ó¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢¥¹¥¥ã¥ó¤Î·ë²Ì¡¢Ç¾¤Î¿¼¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤ë»ë¾²¤ËÇ¾Â´Ãæ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤¬¤Õ¤é¤Ä¤¤Î¸¶°ø¤À¤Ã¤¿¡×¡ÖÆþ±¡¤¹¤ë·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¡¢·ì°µ¤¬170¤Ë²¼¤¬¤ë¤Þ¤Ç5¼ïÎà¤ÎÌô¤Ç¼£ÎÅ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
Âà±¡¤·¤Æ¼«Âð¤ËÌá¤Ã¤Æ¤«¤é¤âÃËÀ¤Î·ì°µ¤Ï¾å¾º¤òÂ³¤±¡¢Ìô¤ò´ö¤Ä¤â»È¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î220¤ËÃ£¤·¤¿¡£¥à¥ó¥·¡¼»á¤é¤Î¥Á¡¼¥à¤ÏÅú¤¨¤òµá¤á¡¢¿ô½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹ÈÏ¤Ê¸¡ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¤Ï±¢À¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤¢¤ëÆü¡¢ÃËÀ¤¬¥à¥ó¥·¡¼»á¤Ë¥¨¥Ê¥¸¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¤ò°û¤à½¬´·¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÖÈà¤Ï»Å»ö¤Î½¸ÃæÎÏ¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¥¨¥Ê¥¸¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¤òËèÆü8ËÜ°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£1Æü¤Ë4²ó¡¢2ËÜ¤º¤Ä¤À¡×¤È¥Þ¥ó¥·¡¼»á¡£º£²ó¤ÎÊó¹ð¤Ç¤Ï¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤ÏÉú¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö1ËÜ¤¢¤¿¤ê160Ó¤Î¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç°ìµ¤¤Ë¿ÇÃÇ¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¾ÉÎãÊó¹ð¤ÎÉ®Æ¬Ãø¼Ô¤òÌ³¤á¤¿¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥àÂç³ØÉÂ±¡NHS¥È¥é¥¹¥È¤ÎÀìÌç¸¦½¤°å¡¢¥Þ¡¼¥µ¡¦¥³¥¤¥ë»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ìÉô¤Î¥¨¥Ê¥¸¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¤Ë¤ÏºÇÂç500mg¤â¤Î¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ËÈæ¤Ù¹ÈÃã¤Ï30Ó¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ï90Ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¡£
¡Ö±Ñ¹ñ¤Ç¤Ï¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ç¥³¥Ã¥×2¡Á4ÇÕÊ¬¡¢1Æü400Ó¤Î¥«¥Õ¥§¥¤¥óÀÝ¼è¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥¤¥ë»á¡£¡Ö¤³¤ÎÃËÀ¤Ï1200¡Á1300Ó¡¢¤Ä¤Þ¤ê¿ä¾©ÎÌ¤Î3ÇÜ¤òÀÝ¼è¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
ÊÆ¿©ÉÊ°åÌôÉÊ¶É¡ÊFDA¡Ë¤â¡¢1Æü400Ó¤òÄ¶¤¨¤Ê¤¤ÎÌ¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¨¥Ê¥¸¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¤ÎÀÝ¼è¤ò¤ä¤á¤¿¤È¤³¤í¡¢¤ï¤º¤«¿ô½µ´Ö¤ÇÃËÀ¤Î·ì°µ¤ÏÀµ¾ï¤ËÌá¤Ã¤¿¡£È¯¾É¤«¤é¿ôÇ¯¤¬·Ð²á¤·¤¿¸½ºß¤Ç¤Ï·ò¹¯¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢º£¤âÇ¾Â´Ãæ¤Î¸å°ä¾É¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤éÊë¤é¤¹Æü¡¹¤À¡£
¡Ö¥¨¥Ê¥¸¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¤¬¼«Ê¬¤Ë¤É¤ì¤Û¤É´í¸±¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÇ§¼±¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£¤³¤ÎÃËÀ¤Ï°å»Õ¤Ë¤½¤¦¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤¢¤ì¤«¤é8Ç¯¤¿¤Ã¤¿º£¤â¡¢º¸¼ê¤ä»Ø¡¢Â¡¢¤Ä¤ÞÀè¤Ë¤·¤Ó¤ì¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£