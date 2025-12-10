¡ÖÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡×¥³¥é¥Ü¹µ¤¨¤ë·§ËÜ¤ÏàÀ»ÃÏ½äÎéá¤Ç¤â¿Íµ¤¡¡¡Ö²ÆÌÜÍ§¿ÍÄ¢¡×¡ÖÊü²Ý¸å¤Æ¤¤¤Ü¤¦Æü»ï¡×¡Ö¥ì¥ñ¥ë¡¦¥í¥Þ¥Í¥¹¥¯¡×¤Û¤«¡Ú·§ËÜ¤¬ÉñÂæ¤ÎÆó¼¡¸µ¤Þ¤È¤á¡Û
2026Ç¯1·î¡¢¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡ÖÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡×¤ÎÌÌ¡¹¤¬·§ËÜ¸©¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤é¤·¤¤¡£
1·îÃæ½Ü¤«¤éÊüÁ÷Í½Äê¤Î¥¢¥Ë¥áÂèÆó´ü¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢°¤ÁÉ¤¯¤Þ¤â¤È¶õ¹Á¤«¤é¤Î¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ð¥¹¤Î±¿¹Ô¤ä¡¢·§ËÜ¥â¥Á¡¼¥Õ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ß¥Ë¥¥ã¥é¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤òÈÎÇä¤¹¤ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£
......¤È¡¢Ç¯»Ï¤«¤é¥¢¥Ä¤¤·§ËÜ¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¤â¤È¤â¤È¡ÖÊü²Ý¸å¤Æ¤¤¤Ü¤¦Æü»ï¡×¤ä¡Ö²ÆÌÜÍ§¿ÍÄ¢¡×¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¿Íµ¤Ì¡²è¤ÎÉñÂæ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Ì¡²è²È¡¦ÈøÅÄ±É°ìÏº»á¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÂç¿Íµ¤Ì¡²è¡Ö¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡×¤ÎÇþ¤ï¤é¤Î°ìÌ£¤ÎÁü¤âÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À»ÃÏ½äÎé¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¹ñÆâ³°¤«¤éÂ¿¤¯¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬Ë¬¤ì¤ë¾ì½ê¤Ê¤Î¤À¡£
¤»¤Ã¤«¤¯·§ËÜ¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊàÀ»ÃÏá¤ò¸«¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤â¤Î¡£¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢·§ËÜ¸©¤¬Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤¿¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û²ÆÌÜÍ§¿ÍÄ¢
¡ÖÍÅ²ø¤¬¸«¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÈëÌ©¤òÊú¤¨¤¿¸ÉÆÈ¤Ê¾¯Ç¯¡¦²ÆÌÜ¡£¶¯ÎÏ¤ÊÍÅÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÁÄÊì¡¦¥ì¥¤¥³¤Î°äÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÍ§¿ÍÄ¢¡×¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ°ÊÍè¡¢ÍÅ²ø¤¿¤Á¤«¤éÄÉ¤ï¤ì¤ë±©ÌÜ¤Ë!!
ÁÄÊì¤¬ÍÅ²ø¤¿¤Á¤È¸ò¤ï¤·¤¿¡Ö·ÀÌó¡×¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢ÍÑ¿´ËÀ¡¦¥Ë¥ã¥ó¥³ÀèÀ¸¤È¤È¤â¤ËË»¤·¤¤Æü¡¹¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²ÆÌÜ¤Ï...!? ¤¢¤ä¤«¤··ÀÌó´ñÃÌ¡ª
ÉñÂæ¤Î¥â¥Ç¥ë¤Î°ì¤Ä¤Ï¿ÍµÈ»Ô¡£
¡ÚÌ¡²è¡ÛÊü²Ý¸å¤Æ¤¤¤Ü¤¦Æü»ï
³¤Ìî¹â¹»1Ç¯À¸¤ÎÄáÌÚÍÛ½í¤ÏÀ¸¤Êª¤¬¶ì¼ê¤Ê¥¤¥ó¥É¥¢ÇÉ¡£ÄéËÉ¤ò»¶ÊâÃæ¡¢ÀèÇÚ¤Î¹õ´ä¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÆæ¤Î¡Ö¤Æ¤¤¤Ü¤¦Éô¡×¤ËÆþÉô¤µ¤»¤é¤ìÄà¤ê¤ò¤Ï¤¸¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡ª
¸ÄÀÅª¤ÊÉô°÷¤¿¤Á¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¡¢ÍÛ½í¤Î¹â¹»À¸³è¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¡ª¡©
ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë°²ÊýÄ®¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï°²ËÌÄ®¡£
¡ÚÌ¡²è¡Ûº£Æü¤É¤³¤µ¤ó¹Ô¤¯¤È¡©
¤ß¤ó¤Ê¤¬Æ´¤ì¤ëÈþ¿Í¾å»Ê¤È¤Ê¤¼¤«µÙÆü¤Ë¥É¥é¥¤¥Ö¤Ø¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëÉô²¼¤Î¸ÍÉô²¼¤¯¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢±¿Å¾¤¹¤ë¾å»Ê¤µ¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤¹¤³¤·¤ª¤«¤·¤¯¤Æ...¡£¤É¤¦¤ä¤é¾å»Ê¤µ¤ó¤Ï¼Ö¤ÇºäÆ»¤òÅÐ¤ë¤³¤È¤Ë¶½Ê³¤ò³Ð¤¨¤ë¿Í¤À¤Ã¤¿...¡ª¡©
¼Ö¤ÇºäÆ»¤ò¹¶¤á¤ëÈþ¿Í¾å»Ê¤È¹Ô¤¯·§ËÜ¥É¥é¥¤¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡£
¡ÚÌ¡²è¡ÛDAN DOH¡ª¡ª ¥Í¥¯¥¹¥È¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
ÀÄÍÕÃÆÆ»¡ÊÄÌ¾Î¥À¥ó¥É¡¼¡Ë¤Ï¡¢Ëè½µ·ç¤«¤µ¤º·§ËÜGC¡¦Åò¤ÎÃ«¥³¡¼¥¹¤òË¬¤ì¤Æ¤Ï¥í¥¹¥È¥Ü¡¼¥ë½¦¤¤¤Ë´À¤òÎ®¤¹Æü¡¹¡£¤½¤ó¤ÊÃÆÆ»¤Î¤â¤È¤Ë¡¢ÅÒ¤±¥´¥ë¥Õ¤ÇÂç¶â¤òÍ×µá¤µ¤ì¤¿ÃËÀ¤¬½õ¤±¤òµá¤á¤Æ¤¤Æ...¡ª¡©
¶õÁ°¤Î¥´¥ë¥ÕÂç²ñ¡Ö»Ë¾åºÇÂç¤Î¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×¤ò·×²è¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÉÂ¤Ç¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¿·¾±¡£¤½¤Î°ä»Ö¤ò·Ñ¤°¾¯Ç¯¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¡¦¥À¥ó¥É¡¼¤¬¡¢¤¤¤Þ³¤¤ò±Û¤¨¡¢¿·¤¿¤Ê¤ëÅÁÀâ¤ËÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡ª¡ª
¡ÚÌ¡²è¡Û»°Æü·î¤È¥Í¥³
Îø¿Í¤Ç¤â²ÈÂ²¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢Ç¹¥¤ÃË½÷3¿ÍÊë¤é¤·¡£½ñÅ¹¤ÇÆ¯¤¯40Âå¤ª°ì¿ÍÍÍ½÷À¤ÎÅô¡Ê¤¢¤«¤ê¡Ë¤Ï¡¢30Âå½÷°å¤Î¼¯Çµ»Ò¡Ê¤«¤Î¤³¡Ë¡¢20Âå¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥·¥ç¥Ã¥×¶ÐÌ³¤ÎÃËÀ¡¦¿Î¡Ê¤¸¤ó¡Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î°¦Ç¤Î¥ß¥«¥Å¥¤ÈÃçÎÉ¤¯Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
·§ËÜ¤Ç¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿Åô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¡ÚÉáÄÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤À¸³è¡Û¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ÎÀ¸³è¤Ï¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¯¤Æ......¡£»°Æü·î¤ÎÍÍ¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤¯ÅÓÃæ¤Î¡¢ÌÂ¤¨¤ë¥ª¥È¥Ê3¿Í¤È¤¤¤È¤·¤¤Ç¤Î¶¦Æ±À¸³èÊª¸ì¡£
ÉñÂæ¤Ï·§ËÜ»Ô¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¤¢¤«¤Î¤¿¤Á
µã¤Ãî¤Ê¾¯½÷¡¦¼ë²»¤ÎÌ´¤Ï¿ÆÍ§¤Ç¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¾¯Ç¯¡¦Âí¤Ë¸ø¼°Àï¤Ç¾¡¤Ä¤³¤È¡£¾®³ØºÇ¸å¤Î»î¹ç¤ÇÁêÂÐ¤·¤¿Æó¿Í¤À¤¬¡¢¸ß³Ñ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Âí¤ÎËÜµ¤¤Ï¼ë²»¤òÎ¿²ï¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·µçÃÏ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¼ë²»¤ÎÞÕ¿È¤Î¡½ÂÀÅá¤ÏÂí¡¢¤½¤·¤Æ¤¢¤ë¾¯Ç¯¤Î¿´¤ò¿Ì¤ï¤»¤Æ¡½¡½...¡©
·õ¤ÈÁÛ¤¤¤¬¸ò¤ï¤ëÁ¯Îõ¤Ê¤Þ¤Ç¤ÎÉü³è¤ÎÊª¸ì¡¢¤³¤³¤Ë³«Ëë¡½¡½¡ª¡ª
¡ÚÌ¡²è¡Û¥Ó¥Ã¥°¥ª¡¼¥À¡¼
Å·Áð¤Ë½»¤à¹â¹»À¸¤ÎÀ±µÜ¥¨¥¤¥¸¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÈëÌ©¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÍÄ¤«¤Ã¤¿Èà¤Î´ê¤¤»ö¤¬¸¶°ø¤ÇÀ¤³¦¤ò°ìÅÙÌÇË´¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿...¡ª µ©Âå¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥Æ¥é¡¼¡¦¤¨¤¹¤Î¥µ¥«¥¨¤¬Â£¤ë¡¢¿ÌÙþ¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹°ÛÇ½ÎÏ¥Ð¥È¥ë¡ª
¡ÚÌ¡²è¡Û¤³¤Ï¤ë¡¡¤Ï¤ë¡ª
³Ø¥é¥ó¡ß¥¹¥«¡¼¥È¡ß²¼ÂÌ¡¢ÅÁÅý¤¢¤ë±þ±çÃÄ¤Î¹È°ìÅÀ¡½¡½¡£
·§ËÜ¤ÎÅÁÅý¹»¤ËÄÌ¤¦²¡¼ª¿´½Õ¡Ê¤ª¤·¤ß¤³¤Ï¤ë¡Ë¡¢£±£µºÐ¡£½Õ¤«¤é»Ï¤á¤¿Éô³è¤Ï¡Ö±þ±çÃÄ¡×¡ª¡¡·§ËÜÊÛ¤Î¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ê½÷¤ó»Ò¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ËÁ÷¤ëÀÄ½Õ¤Î¥¨¡¼¥ë¡ª¡¡¤Î¤ó¤Ó¤ê¸µµ¤¤Ë¡¢º£Æü¤â¤³¤Ï¤ë¡¢À¼¤ò¤Ï¤ë¡ª
¡ÚÌ¡²è¡Û¸÷Ï©Ïº
ºä¾åÄ®¹â¹»¤Ë¿·¤·¤¯±Ñ¸ì¤Î¶µ»Õ¤¬ÉëÇ¤¤·¤Æ¤¤¿¡£Èà¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥ª¥Ï¥é¸÷Ï©Ïº¡Ê¤³¤¦¤¸¤í¤¦¡Ë¡£ÃåÇ¤¤Î°§»¢¤Ç¤Ï¡Ö¥»¥ó¥»¡¼¤È¸Æ¤Ö¤Ê¡ª¡ª¥³¡¼¥¸¥í¡¼¤Ç¤¤¤¤¡ª¡ª¡×¤È¤Ö¤Á¤«¤Þ¤·¡¢¼ø¶ÈÃæ¤ËÅ·µ¤¤¬¤¤¤¤¤«¤é¤È¶µ¼¼¤Ç¥é¥°¥Ó¡¼¤ò¤¹¤ë»ÏËö¤Ç...¡£
±Ñ¸ì¤Ë¤ã¶¯¤¤¤¬´Á»ú¤Ë¤ã¼å¤¤¡£¥±¥ó¥«¤Ï¶¯¤¤¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÎÞ¤â¤í¤¤¡£¤½¤ó¤Ê³°¹ñ¿Í¶µ»Õ¡¦¥ª¥Ï¥é¸÷Ï©Ïº¤Î¥Ï¥Á¥ã¥á¥Á¥ãÁûÆ°µ¡ª¡ª
ÉñÂæ¤È¤Ê¤ëºä¾åÄ®¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï°²ËÌÄ®¡£
¡ÚÌ¡²è¡ÛËåÀèÀ¸ ½í
Ç®·ì¶µ»ÕÊª¸ì¡Ø¸÷Ï©Ïº¡Ù¤«¤é20¿ôÇ¯¡½¡½Â¼»Þ¸°ì¤¬¸½Âå¤Î¶µ¼¼¤ËÄ©¤à¿·¤¿¤Ê¡Ö¥µ¥à¥é¥¤¡×¶µ»Õ¤¬ÃÂÀ¸¡ª»þ¤òÄ¶¤¨¤¿"ÇËÅ·¹Ó"¤Î·ìÌ®¤¬ºÆ¤Ó¶µÃÅ¤Ë¡ª¡ª
ÉñÂæ¤È¤Ê¤ëºä¾åÄ®¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï°²ËÌÄ®¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤Á¤ÎÃÏµå¿¯Î¬
¿Í¸ý£·£°Ëü¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¡¢¤½¤³¤½¤³±É¤¨¤¿ÃÏÊý¤Î¤½¤³¤½¤³¤ÊÃæ¿´ÅÔ»Ô¡¦¾¾²£»Ô¡£
¤³¤Î½Õ¡¢¹â¹»¤ËÆþ³Ø¤¹¤ë¹À¥Ì¨°ì¤Ï¡¢ÆþÂà±¡¤ò·«¤êÊÖ¤¹ÁÐ»Ò¤Î·»¡¦Æä¤È¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤Î·ò¹¯Í¥ÎÉ»ù¡£Æþ³Ø¼°ÅöÆü¡¢Ì¨°ì¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿"¤Ò¤É¤¤ÊÑ¤ï¤ê¼Ô"¤Î£²Ç¯À¸¡¦ÂçÄ»´õ¡£¡ÖÌ¿¤ò¤â¤é¤¤¤ËÍè¤¿¡×¤ÈÌ¨°ì¤ËÇ÷¤ë¤¬¡¢Ì¨°ì¤Î¿ÈÂÎ¤ÏÉé¤Ã¤¿½ý¤ò¤¿¤Á¤É¤³¤í¤Ë¼£¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¶Ã¤¯Èà¤Ë¡¢Èà½÷¤ÏÂÖÅÙ¤ò°ìÅ¾¤µ¤»¤Æ¹ð¤²¤ë¡£¡Ö°ì½ï¤Ë¤³¤ÎÃÏµå¤ò¿¯Î¬¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¡½¡½
ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¾¾²£»Ô¤Ë¤Ï¡¢·§ËÜ»Ô¤Ë»÷¤¿É÷·Ê¤¬Â¿¤¯ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¤Ø¤ë¤·¡¼¤Ø¤¢¤ê¡¼¤¹¤±¤¢¤ê¡¼
¤È¤¢¤ëÃÏÊýÂç³Ø¤Î·Ý½Ñ³ØÉô¤ËÄÌ¤¦¼·Áð¤ÏÄ¶ÀäÉÔ·ò¹¯¿Í´Ö¡£¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é·ì±Õ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸µµ¤¤ÊµÛ·ìÍÅ²ø¡¦¥è¥â¥®¤Ë·ì¤¬¥É¥Ö¤Î¤è¤¦¤ËÉÔÌ£¤¤¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢Æó¿Í¤Ç·ò¹¯¤Ê¿ÈÂÎ¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¡ª
Á´¤Æ¤Î·ò¹¯¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¿Í¤ËÊû¤°¡¢ÍÅ²ø¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í´Ö¤È¿Í´Ö¤Î¤è¤¦¤ÊÍÅ²ø¤ÎÍ§¾ðÊª¸ì¡£
ÉñÂæ¤Ï·§ËÜ»Ô¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û»â»Ò¤È²´Ã°
ÉÙ±ÊÅÅ¡Ê¤¢¤¤é¡Ë¤ÏÃÏ¸µ¡¦Å·Áð¤ÎÃÏ¶âÇã¼è¶È¼Ô¤ÇÆ¯¤¯29ºÐ¡£
Êì¤ÏÁáÀÂ¤·¡¢¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë°ÍÂ¸¤ÎÉã¤ÈÆó¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Èà¤Ë¤ÏÍÄ¾¯´ü¤«¤é·«¤êÊÖ¤·¸«¤ëÌ´¤¬¤¢¤ë¡£
ÆÞÅ·¤Î³¤¡¢»à¿Í¤Î¤è¤¦¤Ê¼«Ê¬¤Î±Æ¡¢Ð¼°Å¤¤ÃÏ²¼¥È¥ó¥Í¥ë......
ÉÔ²º¤ÊÌ´¤Èµõ¤·¤¤¸½¼Â¤Ë¤Ê¤¹½Ñ¤¬¤Ê¤¤Èà¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢
Éã¤¬Â¿³Û¤Î¼Ú¶â¤ò»Ä¤·¤Æ¼ºí©¤·......
¡Ú¥¢¥Ë¥á¡Û¥¬¥ó¥Ñ¥ì¡¼¥É¡¦¥Þ¡¼¥Á¡¡¿·¤¿¤Ê¤ë¹Ô·³²Î
1945Ç¯¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿º¢¡¢¥æ¡¼¥é¥·¥¢ÂçÎ¦¤è¤ê»Ë¾åºÇ°¤ÎÀ¸Êª¡¦¸¸½Ã¤¬½Ð¸½¡£¿ÍÎà¤ÏÄñ¹³¤ò»î¤ß¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤Þ¤ë¤Ç»õ¤¬Î©¤¿¤º¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é¾ÃÌ×Àï¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÈ¾À¤µª¡¢¤¤¤Þ¤À¿ÍÎà¤ÏÆ®¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
1999Ç¯¤Î¶å½£¡¦·§ËÜ¤¬ËÜºî¤ÎÉñÂæ¡£¸¸½Ã¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÁÈ¿¥¤µ¤ì¤¿5121ÉôÂâ¡£½êÂ°¤¹¤ëÂ®¿å¸ü»Ö¡¢»ÖÂ¼Éñ¤é¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¾¯Ç¯¾¯½÷¤¿¤Á¤¬¡¢¿Í·¿Àï¼Ö(HWT)Ž¢»Îº²Ž£¤òÁà¤ê¡¢¸¸½Ã¤È»àÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÆü¡¹¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÉôÂâ¤ÎÀ¸³è¤ò³Ø±àÀÄ½Õ¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¤âÉÁ¤¯¡£
¡Ú¥¢¥Ë¥á¡Û¼Ù¿À¤Á¤ã¤ó¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¡ÚÀ¤µªËöÊÔ¡Û
±§Ãè¤«¤é¤ÎÈôÍèÊª¤Ë¤è¤êÇÑÔÒ¤È²½¤·¤¿¿ÀÊÝÄ®¤Ï¡Ö¤æ¤ê¤Í¥¥ó¥°¥À¥à¡×¤È¤·¤Æ¡¢²Ö±à¤æ¤ê¤Í¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÄ®¤òÅý¤Ù¤ë²Ö±à¤æ¤ê¤Í¤òÆ¤¤Ä¤¿¤á¡¢À±¤ËÆ³¤«¤ì¤ÆÆî¤Ë¸þ¤«¤¦¼Ù¿À¤Á¤ã¤ó¡£Ë¬¤ì¤¿Àè¤Ï¼«Á³Ë¤«¤Ê°¤ÁÉ»³Ì®¤Î¤Õ¤â¤È¤Ë¤¢¤ë·§ËÜ¸©¹â¿¹Ä®¤À¤Ã¤¿¡£¹â¿¹Ä®¤Ç¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¿·¤¿¤ÊÉ¬»¦µ»¤òÍÑ¤¤¡¢¼Ù¿À¤Á¤ã¤ó¤Ï¤Ä¤¤¤Ë¤æ¤ê¤Í¤òÅÝ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¡ª
¿§¤ó¤Ê°ÕÌ£¤ÇÏÃÂêÁûÁ³¡¢¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡ª
¡Ú¥¢¥Ë¥á¡Û¥ì¥ñ¥ë¡¦¥í¥Þ¥Í¥¹¥¯
ÀµÏÂ63Ç¯10·î¡£ ÂçÇÑÀþ¤Ë¤è¤êÅ´Ï©¤ÎËØ¤É¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¹ñ¡½¡½Æü¥ÎËÜ¡£
¶å½§¤Ï·¨¸µ¸©¸æ°ìÌë»Ô¡£ÈèÊÀ¤·¤¤Ã¤¿·ÐºÑ¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤ò ¾øµ¤µ¡´Ø¼Ö8620¤È¤½¤Î¥ì¥¤¥ë¥í¥ª¥É¡¦¥Ï¥Á¥í¥¯¤È¤ò¼çÌò¤Ë ¿ø¤¨¤¿´Ñ¸÷¿¶¶½¤Ë¤è¤ê¸«»öÀ®¸ù¤µ¤»Å´Æ»Éü¶½¤ÎÀ»ÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿ Æ±»Ô¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ëÉü¶½¤Ø¤Îµ¡±¿¤äÁ´¹ñ¤ÎÅ´Æ»»ö¶È¼Ô¡¦¤Þ¤¤¤Æ¤Ä¤¿¤Á¤Î ¸òÎ®¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤Ù¤¯¡¢¡ØÂè°ì²ó¤Þ¤¤¤Æ¤Äº×¡Ù¤Î³«ºÅ¤ò´ë²è¤¹¤ë¡£
Å´Æ»¼ÖÎ¾¤Î±¿Å¾À©¸æÍÑ¿Í·¿¥â¥¸¥å¡¼¥ë¡Ö¥ì¥¤¥ë¥í¥ª¥É¡×Ã£¤â ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Þ¥¹¥¿¡¼Ã£¤Ë¤Ä¤ì¤é¤ìÁ´¹ñ¤«¤é½¸¤¦¡£ ¿Í´ÖÃ£¤ÎÏ¢Æü¤Î²ñµÄ¤Ë»É·ã¤µ¤ì¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤â²¿¤«¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È °Õµ¤Åê¹ç¤·¤¿Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¡¢ÍÌ¾¥ì¥¤¥ë¥í¥ª¥É¡Ö¤¹¤º¤·¤í¡×¤ò Ãæ¿´¤È¤·¤Æ¡Ö¥ì¥¤¥ë¥í¥ª¥É¥µ¥ß¥Ã¥È¡×¤ò¼çºÅ¡£ ±ØÁ°¤Î¡Öcafe°¡Ëã¿§¡×¤Ë½¸¹ç¤·¡¢¡Ö¤Þ¤¤¤Æ¤Äº×¡×¤Ø ¹¹¤Ê¤ëºÌ¤ê¤ò²Ã¤¨¤ë¤Ù¤¯ÃÎ·Ã¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Î¤â¤¢¤ë¤è¡ª¡×¤´ÅöÃÏºîÉÊ¾ðÊó¡õ¸ý¥³¥ßÊç½¸Ãæ
·§ËÜ¤¬ÉñÂæ¡¦¥â¥Ç¥ë¤ÎÌ¡²è¤ä¥¢¥Ë¥á¡¢¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¤ò¤´Â¸¤¸¤ÎÊý¤ÏÆÉ¼ÔÅê¹Æ¥Õ¥©¡¼¥à¤â¤·¤¯¤Ï¸ø¼°X¡Ê¡÷jtown_net¡Ë¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¢¥á¡¼¥ë¡Êtoko@j-town.net¡Ë¤«¤é¡¢¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¤¥Á¥ª¥·ºîÉÊ¤ò¡¢Ç®¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¶¦¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
·§ËÜ°Ê³°¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¤â¤â¤Á¤í¤óÂç´¿·Þ¡£¾ðÊó¡¢¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª