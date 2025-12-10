「年末年始の北海道旅行」は家族4人で総額48万円。物価高の今、繁忙期の相場と比べてやはり高いのでしょうか？

家族4人で北海道旅行の48万円は高いのか？

一般的に、北海道旅行の費用は「航空券＋宿泊」が大きな割合を占めます。今回のケースでは何泊するか不明ですが、平常期のパックツアーでは2泊3日の往復航空券とホテル代の合計が1人あたり6万円前後から見つかることがあります。

例えば、公益社団法人 北海道観光機構の「令和6年度 北海道来訪者満足度・観光産業経済効果調査事業」によると、道外客の観光・旅行費用で1人あたりの平均予算は12万4323円で、最も多い層は8万1000～10万円という結果になっています。

この調査結果と比べると、仮に48万円の予算を見込んでいる通常期の旅行として見た場合には、平均値よりやや上振れしてはいるものの、家族旅行としての総額としては極端に高額というわけではなく、一定の範囲内にあると判断するのが妥当です。

ただし、この調査は、夏季から冬季まで含む通年のデータを対象としており、“通常期だけ” または “年末年始など繁忙期だけ” を分けた統計ではありません。そのため、あくまでも平均的な旅行支出の目安として読み取る必要があります。

また、年末年始は年間でも最も旅行需要が集中する時期で、航空券も宿泊費も大幅に高騰しやすい特徴があります。通常期の相場を基準に高すぎると判断するのではなく、繁忙期の特性を踏まえて比較する必要があります。



年末年始という条件で考えるとどうなのか

年末年始は航空券が通常期の2～3倍に上昇するケースもあり、宿泊費も1泊あたり数千～1万円以上高くなることがあります。こうした価格変動を家族4人分で考えると、通常期との差額が10万円以上になることも珍しくありません。

これらを踏まえると、家族4人で48万円という金額は、繁忙期の旅行としては相場の範囲内に収まっているといえます。旅行スタイルにもよりますが、特別高いというよりは、年末年始の北海道旅行として妥当な水準と判断するのが自然です。



コストを抑えつつ満足度を高める工夫

費用が上がりやすい時期でも、計画の立て方を工夫すればコストを抑える余地はあります。特に家族旅行では人数によって費用差が大きくなるため、次のような工夫が効果的です。



1. 出発日をピークからずらす

年末年始でも12月下旬や1月上旬など、ピーク日を外すだけで航空券やホテル代が大幅に下がることがあります。



2. 宿泊ランクの調整

観光を重視する場合は、立地や価格を優先した宿にすることで費用を抑えられます。



3. 食事のメリハリ

夕食を豪華にする代わりにランチをリーズナブルにするなど、コントロールしやすい項目で調整できます。



4. 移動手段の最適化

レンタカーの利用日数を減らす、公共交通と併用するなど、交通費の削減も現実的です。

こうした工夫を組み合わせることで、48万円よりも安くしながら満足度の高い旅行に仕上げることも十分可能です。



家族旅行の計画を立てるなら無理のない予算で考えよう

年末年始の北海道旅行で家族4人48万円という見積もりは、通常期より高いものの、繁忙期という前提では十分妥当な範囲といえます。

旅行における支出は、人数・時期・物価・旅の目的によって大きく変動します。大切なのは、家族にとって何を優先し、どこで節約できるかを整理しながら、無理のない予算感で計画を立てることです。

費用の使い方に納得感を持てる旅行こそ、満足度の高い思い出につながるはずです。年末年始の特別な旅を、家族にとって最適な形で実現してみてはいかがでしょうか。



出典

公益社団法人 北海道観光機構 令和６年度北海道来訪者満足度・観光産業経済効果調査事業報告書

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー