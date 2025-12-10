この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

LINE専門家のひらい先生が、自身のYouTubeチャンネル「ひらい先生のらくらくLINE教室」で「【放置は危険】LINEのメッセージが送信できない時の対処法」と題した動画を公開。多くの人が経験するLINEのメッセージが送信できないトラブルについて、考えられる主な原因とシンプルな対処法を解説した。



まず、ひらい先生が最初に挙げる原因は、電波の状態やWi-Fi接続、データ容量といった通信環境の問題である。電波の状態が悪かったり、スマートフォンのデータ通信量が上限に達していたりすると、メッセージの送受信ができないことがあるという。このような場合は、「電波のいいところに移動していただきたい」と、まずは基本的な通信環境を見直すようアドバイスした。



次に、より見落としがちな原因として、「友だちになっていない相手がメッセージの受信拒否をオンにしている」ケースを指摘。これは送信側ではなく、メッセージを受け取る相手側の設定に起因する問題だという。LINEには、友だち登録していないアカウントからのメッセージを自動で拒否する機能があり、相手がこの設定を有効にしていると、こちらからメッセージを送っても相手には届かない仕組みだと説明した。ひらい先生自身も、新しく友だち追加した人からメッセージが届かないという経験をすることがあると語り、これはよくあるケースだと述べた。



LINEでメッセージがうまく送れないと、つい自分のスマートフォンの故障を疑いがちだが、原因は意外とシンプルな場所にあるのかもしれない。トラブルに見舞われた際は、まず自身の通信環境を確認し、それでも解決しない場合は相手側の設定が影響している可能性を考えてみてはいかがだろうか。