くら寿司にて、豪華なカニ三昧を楽しめる「極上かに」フェアを開催。

三種盛りや本ズワイガニ、丸ズワイガニなどが期間限定で楽しめるフェアです。

また、フェア開催同日より熟成中とろも特別価格で販売されます☆

くら寿司「極上かに」フェア

期間：2025年12月12日(金)〜なくなり次第終了

※店舗により価格は異なります

※一部商品は予定数量に達し次第、販売終了

回転寿司チェーン「くら寿司」が、カニ本来の味わいを堪能できる「極上かに」フェアを期間限定で開催。

「本ズワイガニ三種盛り」や「本ズワイガニ（一貫）」「丸ズワイガニ（一貫）」などが登場します！

くら寿司で取り扱う本ズワイガニや丸ズワイガニは、カニ本来の味わいを堪能できるよう、水揚げ後すぐに茹でるなどの特別な加工を施しているのが特徴。

贅沢な冬の味覚を、くら寿司で味わい尽くせます。

また、同日より「熟成中とろ（一貫）」を一貫110円の特別価格で販売。

豪華なカニと期間限定でお得に味わえる中トロを、贅沢に楽しめます☆

本ズワイガニ三種盛り

価格：420円

販売期間：2025年12月12日（金）〜12月21日（日）

内容：本ズワイガニ棒肉・本ズワイガニ爪下・本ズワイガニかに身

3種の味わいを一皿で食べ比べできる「本ズワイガニ三種盛り」

食べ応えのある棒肉と、1匹からわずか2本しか取れない爪下、ふわふわ食感のかに身が盛り合わせてあります。

“カニの王様”といわれる、本ズワイガニならではの上質で濃厚な味わいを、贅沢に楽しめるメニューです。

本ズワイガニ（一貫）

価格：300円

販売期間：2025年12月12日（金）〜12月21日（日）

噛むほどあふれ出る、カニの旨みと甘みを堪能できる「本ズワイガニ（一貫）」

冬の贅沢な味を楽しめる一皿です！

丸ズワイガニ（一貫）

価格：300円

販売期間：2025年12月12日（金）〜12月21日（日）

「丸ズワイガニ（一貫）」は、ぎゅっと詰まった旨みと甘みが魅力。

豊かな香りも楽しめる、贅沢な冬のネタです。

本ズワイガニ軍艦（一貫）

価格：140円

販売期間：2025年12月12日（金）〜12月21日（日）

本ズワイガニのかに身を贅沢に使用し、軍艦として提供する「本ズワイガニ軍艦（一貫）」

高級な本ズワイガニを一皿140円と、リーズナブルな価格で楽しめます☆

※一部店舗では価格が異なります

熟成中とろ（一貫）

価格：110円

販売期間：2025年12月12日（金）〜2026年1月4日（日）

※全店同一価格での販売

マグロの中トロ部分から特に脂乗りの良いものを厳選した「熟成中とろ（一貫）」は、期間限定で特別価格・一貫110円で販売。

熟成させることで旨みを最大限に引き出し、上質な脂の旨みとマグロの旨みがバランス良く味わえます！

極みの逸品シリーズ「贅沢かに盛り合わせ」

価格：1,490円

販売期間：2025年12月12日（金）〜12月21日（日）

内容：生ズワイガニ棒肉・かに開き大・丸ズワイガニ棒肉・本ズワイガニ爪下・本ズワイガニかに身・かに味噌和え

持ち帰り：不可

様々なカニの味わいを一皿に盛り合わせて、バリエーション豊かに楽しめる「贅沢かに盛り合せ」も期間限定で登場。

「生ズワイガニ棒肉」「かに開き大」「丸ズワイガニ棒肉」「本ズワイガニ爪下」「本ズワイガニかに身」「かに味噌和え」を味わえる、極みの逸品シリーズです！

「生ズワイガニ棒肉」は、生ならではのねっとりとした食感と、本ズワイガニの旨み・甘みを堪能できるネタ。

食べ応えのある「かに開き大」や、噛むほどにあふれ出るカニの旨みと豊かな風味を味わえる「丸ズワイガニ棒肉」も入っています。

さらに、1尾からわずか2本しか取れない「本ズワイガニ爪下」と、ふわふわ食感の「本ズワイガニかに身」も☆

本ズワイガニのかに身とかに味噌の濃厚な味わいがクセになる「かに味噌和え」も楽しめる一皿です！

豪華なカニ三昧と中とろが特別価格で楽しめる冬のフェア。

くら寿司の「極上かに」フェアは、2025年12月12日より、期間・数量限定で開催です！

