気象予報士が解説、12月中旬後半からの全国的な高温の原因とは？早期天候情報を読み解く
気象予報士の松浦悠真氏が、自身のYouTubeチャンネル「【マニアック天気】松浦悠真」で「【早期天候情報】12月18日以降は全国的に高温 西日本はかなりの高温 季節外れの暖かさはどの程度？」と題した動画を公開。12月8日に気象庁から発表された「高温に関する早期天候情報」に基づき、12月中旬後半から全国的に気温が高くなる見込みで、特に西日本では「かなりの高温」となることを解説した。
気象庁が発表した早期天候情報によると、対象期間は12月17日ごろからで、近畿、中国、四国、九州北部地方で「かなりの高温」となる見込みである。具体的には、平年に比べて九州北部で+2.9℃以上、四国で+2.7℃以上、中国・近畿で+2.5℃以上高くなる予測となっている。松浦氏は、2週間気温予報でも西日本で気温が「かなり高い」確率が50%以上、その他の全国の地域でも「高い」確率が50%以上を示していることから、「平年よりも気温が高くなるというのは、ほぼほぼ間違いない」との見方を示した。
この高温の主な要因について、松浦氏は大規模な大気の流れを解説。まず、北極上空の寒気塊である「極渦」が北米側に偏ることで、日本付近が気圧の尾根（正偏差）に入りやすくなっている点を指摘した。さらに、カムチャツカ半島付近に形成されるブロッキング高気圧の正偏差と、寒帯前線ジェット気流の波列による正偏差の位相が合うことで、日本付近の高度が非常に高くなり、高温をもたらすと説明。この影響でシベリア高気圧の勢力が強まらず、北からの寒気が流れ込みにくい状況が生まれるという。
松浦氏によると、この高温傾向はクリスマス近辺まで長引く可能性がある。一方で、このような大気の波のパターンが続いた後には、反動で強い寒気が流れ込む可能性もあるため、年末年始にかけての気温の変動にも注意が必要であると締めくくった。
