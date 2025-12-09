高市早苗首相の「台湾有事時介入」示唆発言によって触発された中日対立が、軍事的緊張へと広がっている。中国艦載機によるレーダー照射をめぐって責任攻防が激しくなる中、沖縄県周辺海域で中国戦闘機の離着陸が初めて確認された。

8日、NHKによると、訓練のため5日に東シナ海を出発した中国の航空母艦「遼寧」は、翌6日に沖縄本島南西側と宮古島の間を通過し、さらに沖縄本島東側と南大東島の間を抜けて、鹿児島県喜界島の東約190キロメートルの海域まで進出した。沖縄本島を「コ」の字に取り囲むかのように移動したことになる。6〜7日には、中国空母「遼寧」に搭載された艦載機が1日あたり約50回、合計100回余りに達する離着陸を行ったことも初めて確認された。これを受けて、日本側の護衛艦「てるづき」や航空自衛隊の戦闘機が緊急対応に乗り出した。

「レーダー照射」をめぐる攻防も激化している。防衛省が7日、中国軍J−15艦載機が前日、日本の航空自衛隊F−15戦闘機に対して2回レーダーを照射したと発表すると、中国政府はすぐに「日本が中国の訓練を妨害した」と反論した。呉江浩・駐日中国大使はX（旧ツイッター）に投稿し、前日に船越健裕・外務省事務次官に抗議したとしながら、「中国はこれまで繰り返し警告と注意喚起を行ってきたにもかかわらず、自衛隊機が何度も中国海軍訓練海域・空域に接近し、中国の正常な訓練に深刻な影響を与え、飛行安全を著しく脅かした」と主張した。

中国外交部は「現在の状況で日本がいわゆる『レーダー照射』問題を宣伝するのは国際社会をミスリードするもので、全く別の思惑がある」と批判した。これに対し、木原稔官房長官は8日の会見で、「自衛隊の航空機が中国の航空機の安全な飛行を深刻に阻害したとの中国側の指摘は当たらない」と反論した。

中国は、日本も台湾に近接した地域で軍事施設を拡充しているとし、「対抗措置」を打ち出した。中国国営「グローバル・タイムズ（GlobalTimes）は8日、中国の商業衛星が昨年5月と今年9月に撮影した、鹿児島県に属する馬毛島地域の衛星写真を入手して公開した。同メディアは衛星写真の確認結果、日本がこの無人島に対する軍事施設の建設を急速に進めているとして、「1年余り前にはなかった大型構造物が建ち、滑走路の輪郭がはっきりし、周辺海域での船舶活動も大きく増えた」と伝えた。日本政府はこの島を、米空母艦載機の離着陸訓練にも使用可能な航空自衛隊基地として整備してきた。中国の軍事専門家・張軍社氏はグローバル・タイムズに対し、「戦時には馬毛島基地が東シナ海で活動する中国海軍・空軍はもちろん、中国東部沿岸まで脅かすことができる」と分析した。

一方、この日、高市首相は衆参両院本会議で、「外交問題」を理由に発言を撤回するよう求めた野党議員の要求に対して即答を避けた。ただし、「台湾に関する日本政府の立場は、中国を唯一の合法政府と認めた1972年の日中共同声明から変わっていない」と言及した。