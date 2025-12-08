上白石萌音、坂本真綾のことが「大好き！毎日愛を伝え続けています」
女優の上白石萌音（27歳）が、12月7日に放送されたラジオ番組「井上芳雄 by MYSELF」（TBSラジオ）に出演。舞台で共演する坂本真綾について「真綾さんのことが大好き！毎日愛を伝え続けています」と語った。
舞台「ダディ・ロング・レッグズ」で井上芳雄と共演する上白石萌音が、番組のゲストとして登場。「ダディ・ロング・レッグズ」はもともと坂本真綾が2012年から2020年まで出演しており、上白石は2022年に坂本の演じていた役を引き継いだが、今回、坂本とWキャストとして出演することとなった。
井上は数年ぶりに出演する坂本について「僕もどんな感じなのかなと思いながら稽古場に行ったんですけれど、変わらないというか。年齢とか超越してるよね」と話すと、上白石は「本当にステキなんですよ！年相応の無邪気さと、ちょっと達観した賢さを併せ持っていて、私は本当に真綾さんのジルーシャが、本当に大好きだし、真綾さんのことが大好き！毎日愛を伝え続けています。だってもう世界一好きなミュージカルの、黄金の、ずっと守り続けていたおふたりのお稽古する姿を稽古場で見られるこの気持ちがわかりますか！？」「最初は勉強勉強、と思って見ているんですけれど、最後号泣して。世界一幸せなファンです」と熱く語った。
