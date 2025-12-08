12月3日、丸亀製麺はクリスマスイブの12月24日15時30分以降のディナー営業を休業すると発表した。当日は一部店舗を除き、ランチのみの営業とするという。

ディナー営業休業について、同社のホームページでは次のように記載している。

《「丸亀ファミリーナイト」は、丸亀製麺における「心的資本経営」の第3弾の取り組みとして、1年に1度の大切な日に、この日ならではの温かい時間を従業員に過ごしてほしいという想いから、クリスマスイブの12月24日に店舗のディナー営業を休業とさせていただきます》

記述にある「心的資本経営」とは、人の“心”を起点とする同社独自の経営思想とされている。その取り組みの第1弾として、従来の店長制度を刷新した『ハピカンオフィサー制度』を2025年9月から導入（「ハピカン」は「ハピネス（幸福）」と「カンドウ（感動）」を組み合わせた造語）。そして11月に第2弾として、「ハピカンキャプテン」の認定式を行い、全国874店舗の中から初代ハピカンキャプテンを選出・認定したという。「ファミリーナイト」はこれらに続く実践というわけだ。

このニュースにX上では称賛の声が相次いでいる。

《従業員の家族までも思いやる素晴らしい取り組みだと感じました！》

《丸亀製麺素晴らしい！！他の会社ならクリスマスうどんを作りそうな中、よく休業に踏み切った！》

《いい会社やな イヴをファミリーやら大切な人と過ごせる》

本誌「smart FLASH」は、丸亀製麺を運営する（株）トリドールホールディングス広報担当者にクリスマスイブ休業の真意を聞いたところ、担当者からは文書で回答が寄せられた。

ーー素晴らしい取り組みだという声がSNS上では多く投稿されていますが、反響はいかがでしょうか。

ありがたいことに、この取り組みに賛同するお声を多数いただいています。丸亀製麺の公式SNSからの発信に対して、普段の約10倍の反響をいただいており、その大多数がポジティブな内容です。

ーーそもそもはどういう理由で12月24日の夜営業を止めることにしたのでしょうか。

丸亀製麺を運営する株式会社トリドールホールディングスは、人的資本経営をさらに深化させた独自の経営手法として、人の“心”を起点とする「心的資本経営」を2025年9月より始動することを発表しました。「心的資本経営」とは、「従業員の“心”の幸せ」と「お客さまの“心”の感動」を共に重要な資本ととらえ、どちらの“心”も満たし続けることで持続的な事業成長を実現する新たな経営思想です。

「心的資本経営」を推進する丸亀製麺では、これまでに、従来の店長制度を刷新し、新たに「ハピカンオフィサー制度」を導入、2025年11月には「ハピカンキャプテン」の認定式を行い、全国874店舗の中から初代ハピカンキャプテンを選出・認定いたしました。また、従業員本人だけでなくその家族にも温かな体験を届けることを目的とした「家族食堂制度」を2026年1月より始動を予定しています。

それに続く第3弾の取り組みとして、1年に1度の大切な日に、この日ならではの温かい時間を従業員に過ごしてほしいという想いから、クリスマスイブの12月24日（水）に全国の丸亀製麺のディナー営業を休業させていただくことに踏み切りました。

ーー今回の休業の理由について、12月24日の夜のシフトに人手が足りない、お客さんが少ないなどの複合的な理由もあったのでしょうか。

通常通りですのでそのような理由はありません。

ーー一部店舗を除いてということのようですが、どういった店舗は通常営業なのでしょうか。また、夜営業を休業する店舗の割合はどれくらいでしょうか。

ショッピングセンターなどの商業施設に入っている店舗は通常通りの営業となります。（夜営業を休業する店舗の割合は）およそ2.5割程度です。

ーークリスマスイブの夜を休業するならば、大晦日や元日も休業した方が良いのでは？という声も出ていますが、大晦日や元日は通常営業される予定でしょうか。

例年同様、大みそかは営業、1日2日は例年通り一部店舗（ショッピングセンターなどの商業施設に入っている店舗は除く）は休業の予定です。

家族とともにリフレッシュすることで、従業員も穏やかな心で仕事に取り組むことができそうだ。