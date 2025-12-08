¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×ºÇ½ª²ó¡¢ÄÕ½Å¤Ä¤¤¤ËÅÝ¤ì¤ë¡Ä¼¡²ó12·î14ÆüÊüÁ÷¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡õ¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡¢Áê´Ø¿Þ¤¬¸ø³«
NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¡¢12·î14Æü¡ÊÆü¡ËÊüÁ÷Í½Äê¤ÎºÇ½ª²ó¡ÖÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸(¤Ä¤¿¤¸¤å¤¦¤¨¤¤¤¬¤Î¤æ¤á¤Ð¤Ê¤·)¡×¤ÎÍ½¹ð¡¢¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤ÎÊüÁ÷¤â¡¢¤¤¤è¤¤¤èºÇ½ª²ó¤ò»Ä¤¹¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á°²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¡¢¥é¥¹¥Ü¥¹¡¦¼£ºÑ¤È¤Î·èÃå¤¬¤Ä¤¡¢ÄÕ½Å¤ÈÄê¿®¤ÏÏÂ²ò¤È¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤«¤Ê¤¯¤È¤â¡¢½ÕÄ®¤Î·ï¤ËÂÐ¤¹¤ë¸å²ù¤¬Ê¹¤±¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ÄÕ½Å¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤·¤ÆºÇ½ª²ó¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬Â³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª
ºÇ½ª²ó¡ÖÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡×¤¢¤é¤¹¤¸
Å¹¤òºÆ³«¤·¤¿ÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤Ï¡¢¼Ì³Ú¤ÎÌò¼Ô³¨¤ò½Ð¤·Â³¤±¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¸å¡¢¿·¤¿¤ËÏÂ³Ø¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¼ê¤ò¹¤²¤¿¤ê¤ÈËÜ²°¤È¤·¤ÆÀºÎÏÅª¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤¢¤ëÆü¡¢ÄÕ½Å¤ÏµÓµ¤¤ÎÉÂ¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤Æ¤¤¡Ê¶¶ËÜ°¦¡Ë¤ä²ÎËû¡ÊÀ÷Ã«¾ÂÀ¡Ë¤¿¤Á¤¬¿´ÇÛ¤¹¤ëÃæ¡¢ÉÂ¤ò¤ª¤·¤ÆÀ¯±é¡Ê¸ÅÀîÍºÂç¡Ë¤ä½ÅÀ¯¡Ê¶¶ËÜ½ß¡Ë ¡¢ÆîÀ¦¡Ê¶ÍÃ«·òÂÀ¡Ë¡¢´î»°Æó¡ÊÈøÈþ¤È¤·¤Î¤ê¡Ë¤éÃç´Ö¤È¤È¤â¤ËºîÉÊ¤òºî¤ê¡¢½ñ¤ò°Ê¤Ã¤ÆÀ¤¤ò¹Ì¤·Â³¤±¤ë¡£
¤½¤·¤ÆÄÕ½Å¤Ï¡¢¤¢¤ëÌë¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÊÌ´¤ò¤ß¤ë¡£
Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÙÁê´Ø¿Þ
¤³¤ÎÂ¾¤ÎÁê´Ø¿Þ¡¢¥¥ã¥¹¥È°ìÍ÷¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¸ø¼°¥Ú¡¼¥¸¤Ç¾Ü¤·¤¯¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×ºÇ½ª²ó¡ÖÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡×¤Ï¡¢12·î14Æü¡ÊÆü¡ËÊüÁ÷¡£
