¡¡¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¥Þ¥é¥½¥ó¡×¡Ê£·Æü¡¢¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¡Ë
¡¡Åìµþ¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½¤ÎÂçÇ÷·æ¡Ê£³£´¡Ë¡á¥ê¡¼¥Ë¥ó¡á¤¬£²»þ´Ö£´Ê¬£µ£µÉÃ¤Î£´°Ì¤Ç¥´¡¼¥ë¤·¤¿¡£ÎëÌÚ·ò¸ã¤Î»ý¤Ä£²»þ´Ö£´Ê¬£µ£¶ÉÃ¤ÎÆüËÜµÏ¿¤ò£±ÉÃ¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÇ÷¤Ï¥Ï¡¼¥Õ¤ò£±»þ´Ö£²Ê¬£´£±ÉÃ¤ÇÄÌ²áÄÌ²á¤¹¤ë¤È¡¢ÀèÆ¬¤«¤é¤ÏÎ¥¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÎÏ¶¯¤¤Áö¤ê¤ò¥¡¼¥×¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Ú¡¼¥¹¤òÍî¤È¤µ¤º¡¢ÎÏ¶¯¤¤¥¹¥È¥é¥¤¥É¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¡£
¡¡ÂçÇ÷¤Ï£±£¸Ç¯¥·¥«¥´¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç£²»þ´Ö£µÊ¬£µ£°ÉÃ¤ÎÆüËÜ¿·µÏ¿¤ò¼ùÎ©¡£¤½¤Î¸å¡¢£²£°Ç¯Åìµþ¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¼«¿È¤ÎµÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë£²»þ´Ö£µÊ¬£²£¹ÉÃ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢º£²ó¤¬£³ÅÙÌÜ¤ÎÆüËÜµÏ¿¹¹¿·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö£Í£á£ò£á£ô£è£ï£î¡¡£Î£á£ô£é£ï£î£á£ì¡¡£Ò£å£ã£ï£ò£ä¡×¤È¤·¤Æ¹¹¿·¡£¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Îµ¿Ç°¡¢ÉÔ°Â¡¢ÌÂ¤¤¡£¤½¤·¤Æµ¤¤Å¤¡¢Âô»³¤Î¤â¤Î¤òºï¤Ã¤Æ¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤¿¤Ã¤¿£±ÉÃ¤À¤±¤É¡¢ËÍ¤é¤Ë¤Ï¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯¥Ç¥«¥¤£±ÉÃ¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÆüËÜ¸ì¤È±Ñ¸ì¤Ç¿´¶¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£