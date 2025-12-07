½»µÈ²ñ²ñÄ¹¡¦¾®Àî½¤ÍÆµ¿¼Ô¤é7¿ÍÂáÊá¡ÄÁ°²ñÄ¹¤Î¼«Âð¤«¤é5000Ëü±ßÅð¤à¤Ê¤É¤·¤¿µ¿¤¤¡¡Èï³²ÆÏ¼è¤ê²¼¤²Ç÷¤ê½÷À¶¼Ç÷¤«
»ØÄêË½ÎÏÃÄ½»µÈ²ñ¤Î²ñÄ¹¤é7¿Í¤¬¡¢ÀéÍÕ¡¦Çð»Ô¤ÎÁ°²ñÄ¹¤Î¼«Âð¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢¸½¶â5000Ëü±ß¤òÅð¤à¤Ê¤É¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»ØÄêË½ÎÏÃÄ½»µÈ²ñ²ñÄ¹¡¦¾®Àî½¤»Ê¤³¤È¾®Àî½¤ÍÆµ¿¼Ô¡Ê72¡Ë¤é7¿Í¤Ï2022Ç¯¡¢»àË´¤·¤¿´Ø¸ùÁ°²ñÄ¹¡Ê76¡Ë¤ÎÇð»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ë¼«Âð¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢¸½¶â5000Ëü±ß¤òÅð¤à¤Ê¤É¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¾®ÀîÍÆµ¿¼Ô¤é¤Ï»ö·ï¤Î1Ç¯¸å¡¢Èï³²ÆÏ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿´ØÁ°²ñÄ¹¤Î¼«Âð¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À¡ÊÅö»þ51¡Ë¤Ë¸½¶â2000Ëü±ß¤ò¼õ¤±¼è¤é¤»¤ÆÈï³²ÆÏ¤ò¼è¤ê²¼¤²¤µ¤»¤è¤¦¤È¹Í¤¨¡¢½÷À¤ò¼è¤ê°Ï¤ßÊ£¿ô¿Í¤Ç¶¼¤·¤¿µ¿¤¤¤â¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®ÀîÍÆµ¿¼Ô¤Ï»±²¼ÁÈ¿¥¤Î´´Éô¤é¤ËÈÈ¹Ô¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£