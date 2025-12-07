ヒロアカ『ヴィジランテ』第2期、来年1月5日放送＆新情報一挙解禁 新キャスト発表で興津和幸「こりゃ楽しみや!!」
テレビアニメ『僕のヒーローアカデミア』（ヒロアカ）の公式スピンオフシリーズ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』の第2期が、2026年1月5日より毎週月曜午後10時から順次放送されることが7日、千葉・幕張メッセ国際展示場にて行われた『東京コミコン2025』内のスペシャルトークショーにて発表された。あわせてキービジュアル、本予告、そしてOP&EDテーマ情報、新キャスト情報が解禁された。
【画像】新キャラも登場！『ヴィジランテ』第2期場面カット
キービジュアルは、逆さの構図が印象的な主人公・コーイチを中心に、第2期で登場するキャラクターが勢ぞろいした大迫力のビジュアルとなった。非合法ヒーロー《ヴィジランテ》に加え、第2期のメイン敵〈ヴィラン〉である《傷顔の男》、“ヒロアカ”でもお馴染みの《オールマイト》、《相澤消太》、《ファットガム》、《ベストジーニスト》、《エッジショット》といったプロヒーローたちも描かれている。そして、相澤消太、山田ひざしの高校時代の同級生であった白雲朧の後ろ姿も描かれている。
最新の本編映像がふんだんに盛り込まれた本予告は、成長したコーイチの滑走シーン、第2期からの登場となる“ヒロアカ”でもお馴染みのプロヒーローであるファットガム、初登場キャラである蟹屋敷モニカ、加えて、第2期のメイン敵〈ヴィラン〉となる傷顔の男らの大迫力のアクションシーンで構成されている。
この本PVの中盤から使用されている楽曲は、あわせて解禁されたOPテーマ「CATCH!!!」。担当アーティストは、2018年よりボカロPとして活動を開始し、「テレキャスタービーボーイ」「エゴロック」など再生数1億回を超える楽曲を多数生み出しているすりぃ。
映像のラストでは第2期で描かれる相澤消太、白雲朧、山田ひざしらの学生時代のシーンも初公開となっており、EDテーマは新鋭スリーピースバンド シャイトープによる「ミス・ユー」に決定した。
キービジュアルと本PVに登場する新キャラクター、ファットガムを興津和幸、蟹屋敷モニカを植田佳奈が演じる。
ステージでは、あわせて第2期の放送＆配信情報も発表された。第2期は2026年1月5日より毎週月曜TOKYO MXで午後10時〜、BS日テレで午後11時〜、読売テレビで深夜1時59分〜にて放送され、放送直後の午後10時30分より各種配信サービスにて順次配信される。また、20日から2026年1月5日まで、TVerでの『ヴィジランテ』第1期 全13話の再配信が実施される。
『ヴィジランテ』は、脚本を古橋秀之氏、作画を別天荒人氏のコンビで漫画アプリ「少年ジャンプ+」にて2017年から22年まで連載、コミックスも15巻まで発売された、『僕のヒーローアカデミア』の正史に連なる公式スピンオフ作品。
舞台はヒロアカ本編で描かれた物語から数年前の日本となり、人々に認められ活躍する＜ヒーロー＞の裏側で、誰にも認められずとも誰かを救わずにはいられない非合法ヒーロー＜ヴィジランテ＞たちのドラマが展開される。
『僕のヒーローアカデミア』は“個性”と呼ばれる超常能力を持つ人々の存在が当たり前の世界を舞台に、主人公・緑谷出久（デク）が、社会を守り、個性を悪用する犯罪者“敵”（ヴィラン）に立ち向かう“ヒーロー”になるため、ヒーロー育成の名門・雄英高校で仲間たちとともに成長する物語。
原作漫画が14年7月より『週刊少年ジャンプ』にて連載がスタートし、24年8月5日に完結。コミックス累計1億部を突破する人気作品で、16年4月よりテレビアニメ第1期がスタートし、劇場版も公開。最終章となるテレビアニメ8期が現在放送されている。
■キャストコメント
▼ファットガム役：興津和幸
『ヴィジランテ』第2期がはじまるでー!!!なんと！大阪編からのスタートや!!“ヒロアカ”本編より少し昔の話ということで、バリバリの武闘派だったころのファットさんに会えてまうで！こりゃ楽しみや!!相棒の「カニ子」こと「蟹屋敷モニカ」のキレのあるボケにも期待やで！というわけで!!『ヴィジランテ』でもファットガムを演じさせていただきます！お楽しみに!!!
▼蟹屋敷モニカ役：植田佳奈
以前から原作を読んでいた作品だったので、「ヴィジランテに出演が決まりました」と決まったときに「蟹ちゃん役やな」とニヤリとしてしまいました（笑）。毎年日本海に蟹を食べにいきますし、蟹をほぐす腕には自信があります!!!相棒と一緒に関西人魂全開でアフレコしておりますので、登場をお楽しみに！
『ヴィジランテ』は、脚本を古橋秀之氏、作画を別天荒人氏のコンビで漫画アプリ「少年ジャンプ+」にて2017年から22年まで連載、コミックスも15巻まで発売された、『僕のヒーローアカデミア』の正史に連なる公式スピンオフ作品。
舞台はヒロアカ本編で描かれた物語から数年前の日本となり、人々に認められ活躍する＜ヒーロー＞の裏側で、誰にも認められずとも誰かを救わずにはいられない非合法ヒーロー＜ヴィジランテ＞たちのドラマが展開される。
『僕のヒーローアカデミア』は“個性”と呼ばれる超常能力を持つ人々の存在が当たり前の世界を舞台に、主人公・緑谷出久（デク）が、社会を守り、個性を悪用する犯罪者“敵”（ヴィラン）に立ち向かう“ヒーロー”になるため、ヒーロー育成の名門・雄英高校で仲間たちとともに成長する物語。
原作漫画が14年7月より『週刊少年ジャンプ』にて連載がスタートし、24年8月5日に完結。コミックス累計1億部を突破する人気作品で、16年4月よりテレビアニメ第1期がスタートし、劇場版も公開。最終章となるテレビアニメ8期が現在放送されている。
