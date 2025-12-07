【魔入りました！入間くん】第4シリーズのメインビジュアル＆ティザーPV公開！
2026年4月からNHK Eテレにて放送予定のTVアニメ『魔入りました！入間くん』第4シリーズのメインビジュアルとティザーPVが公開。また、2026年3月14日に、村瀬歩らメインキャストが登壇する放送直前イベント「ウェルカムパーティー」の開催が決定した。
＞＞＞PV場面カットやメインビジュアルをチェック！（写真10点）
魔界の大悪魔の孫となり、悪魔学校バビルスに通うことになった人間の少年・鈴木入間の奮闘と成長を描く『魔入りました！入間くん』。2017年3月から『週刊少年チャンピオン（秋田書店）』にて西修による連載がスタートし、コミックスシリーズ累計発行部数は1900万部を突破。（2025年12月現在）
どんな時も相手を思いやる入間の優しさや意志を貫き通す姿、悪魔たちとの楽しげな魔界生活、そして魔界を揺るがす大きな陰謀の影が暗躍するストーリーが好評を博し、待望のTVアニメ第4シリーズが2026年4月からNHK Eテレにて放送予定だ。
そんな第4シリーズのメインビジュアルが公開。主人公・鈴木入間が挑む新たな行事は、クラスの結束が試される「音楽祭」。所属する問題児（アブノーマル）クラスの13人がきらびやかな衣装を身にまといステージ上で照明に照らされた姿が描き出された。
あわせて、トランペットの音色が印象的なティザーPVも公開。音楽祭で優勝するためにクラス全員で一致団結しなければならない中、ずっと忘れていた13人目のクラスメイト、プルソン・ソイの存在を思い出した入間たち。 ”絶対に目立ってはいけない” を信条として他者との関わりを避けてきたプルソンは、必死で勧誘する入間たちに対してどのように向き合うのか、そして入間たちは13人全員で音楽祭のステージに立ち優勝をつかむことが出来るのか。困難だらけの音楽祭編が幕を開ける。
また、第4シリーズの放送開始を記念した放送直前イベント「アニメ『魔入りました！入間くん』 第4シリーズ WELCOME PARTY！！！！！！」が、2026年3月14日（土）にシアター1010にて開催されることが決定した。
村瀬歩（鈴木入間役）、木村良平（アスモデウス・アリス役）、朝井彩加（ウァラク・クララ役）、小野大輔（ナベリウス・カルエゴ役）、斎賀みつき（オペラ役）らキャスト陣に加え、原作者の西修も特別出演し、アニメ収録秘話や制作するスタッフの様様なエピソードを紹介するトークコーナーや、新情報解禁、オリジナル朗読劇などを予定している。
チケットは、本日12月7日よりチケットぴあにて公式1次先行受け付け（抽選）が開始となる。
（C） 西修 (秋田書店) ／魔入りました！入間くん第4シリーズ製作委員会
