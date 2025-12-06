エバーカラーマンスリー新色「バブルシュガー」誕生♡水光レンズで盛れる瞳に

ナチュラルさとトレンド感を両立する「エバーカラー」シリーズから、待望の“水光レンズ”がマンスリータイプで新登場♡今回発売される「バブルシュガー」は、ぷるんとした水光感とくりっと感を両立した、まさに“主役級”の盛れデザイン。さらにドン・キホーテ限定での発売となり、話題性も抜群です。数量限定の特別チャームがもらえるキャンペーンも見逃せず、この冬の“かわいい”をアップデートしたい人にぴったりです。

うるぷる水光デザインであざと可愛い瞳に

新色「バブルシュガー」は、ちゅるんとしたツヤとブラウンの温かみを絶妙にミックスした水光レンズ。

トレンドの“盛りフチ”で目元に立体感を与え、くりっとした印象を自然に演出します。うるっとした透明感のある質感が特徴で、ナチュラルに盛りたい日や、デートにもぴったり♡

また、エバーカラーマンスリーはシリコーンハイドロゲル素材を採用しており、酸素透過率が高く乾燥感が少ないのも魅力。長時間使用でも裸眼のような快適さを叶えてくれます。

ロージーローザの人気ツールがピンクに♡新作ピンクメイクツール登場

ドンキ限定発売＆特別チャームがもらえるチャンス♪

今回の「バブルシュガー」は、エバーカラーシリーズ初となるドン・キホーテ限定発売。

数量限定で、対象店舗にてエバーカラーマンスリーを1箱以上購入すると、オリジナルの「パールリボンチャーム」が先着でもらえるキャンペーンも実施。

無くなり次第終了のため、見つけたら早めのチェックがおすすめです。

また、エバーカラーシリーズは定番色として「パールベージュ」「パールスノーグレー」「ナチュラルブラウン」「ナチュラルブラック」「アプリコットブラウン」「ピュアマカロン」「シロップリング」「ベイビードロップ」も展開。

普段使いから特別な日まで選べるラインナップが揃っています。

エバーカラーが愛され続ける理由とは

“毎日使えるベーシック感”を大切にしながらも、さりげなく旬を取り入れるのがエバーカラーシリーズの魅力。

2025年の#ドンコスヒットアワードでは、「パールベージュ」がドンキベストカラー賞1位を受賞し、シリーズ全体の人気の高さが証明されました。

ナチュラル派も盛りたい派も満足できるバリエーションで、これからも女性の“かわいい”に寄り添い続けます。

毎日をもっとかわいくする特別な水光レンズ♡

ドンキ限定の「バブルシュガー」は、うるっと輝く瞳を手に入れたい人にぴったりの新色。

快適に使える設計と、トレンド感のある盛れデザインが両立したマンスリーレンズは、この冬の相棒にも◎。

数量限定チャームも手に入る今だけのチャンスをお見逃しなく。あなたの“かわいい”をさらに底上げするアイテムとして、ぜひチェックしてみてください♡