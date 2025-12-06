加熱する間に味がしみるから超ラクチン！レンチンだけでできる副菜煮もの2品


野菜がたっぷりとれる煮ものは副菜にぴったり。でも、副菜にそうそう煮込み時間や調理の手間はかけられませんよね。それなら、レンチンだけでできちゃうお手軽煮ものはいかが？　野菜とうまみ素材、調味料を重ねて入れれば簡単にできる、副菜煮もの2品のレシピを紹介します！

教えてくれたのは…

▷市瀬悦子さん

料理研究家。「おいしくて作りやすい家庭料理」をモットーとし、身近な素材に一工夫を加えた絶品レシピが、幅広い層に人気。書籍や雑誌、テレビなどさまざまな媒体で活躍。

■大根とツナの韓国風塩煮

辛みをピリリときかせれば、簡単韓国風に

大根とツナの韓国風塩煮


【材料・2人分】＊1人分107kcal／塩分1.3g

・ツナ缶（オイル漬け）・・・ 1缶（約70g）

・大根 ・・・200g

■Ａ　　

　└おろしにんにく・・・ 小さじ1/4

　└ごま油 ・・・小さじ1/2

　└塩 ・・・小さじ1/3

　└こしょう ・・・少々

　└水 ・・・大さじ5

一味唐辛子

【作り方】

1．大根は5mm厚さのいちょう切りにする。ツナは缶汁をきる。

2．口径約15cmの耐熱ボウルにＡを入れて混ぜ、大根、ツナの順に重ね入れる。ラップをかけ、600Wで6分レンチンする。ざっくりと混ぜて器に盛り、一味少々をふる。

耐熱ボウルに調味料を入れて混ぜ、大根、ツナの順に重ね入れる。


■ブロッコリーとベーコンのバター煮

ベーコンの塩けとうまみでシンプル煮ものに

ブロッコリーとベーコンのバター煮


【材料・2人分】＊1人分73kcal／塩分1.3g

・ベーコン ・・・1枚

・ブロッコリー ・・・2/3個（約200g）

■Ａ　　

　└あればローリエ ・・・1枚

　└塩 ・・・小さじ1/3

　└水 ・・・1/2カップ

バター

【作り方】

1．ブロッコリーは小房に分け、太い茎は皮を厚めにむいて5mm厚さの輪切りにする。ベーコンは1cm幅に切る。

2．口径約15cmの耐熱ボウルにＡを入れて混ぜ、ブロッコリー、ベーコンの順に重ね入れ、バター5gをちぎってのせる。ラップをかけて600Wで5分レンチンし、ざっくりと混ぜる。

レンチンするとき、野菜をボウルのいちばん下にすると、硬い野菜にもしっかり火が通り、ツナやベーコンのうまみが下にある野菜にしみこみやすくなります。手間なしで作れる副菜煮ものを、ぜひ今夜の食卓の一品に加えてくださいね！

※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。

レシピ考案／市瀬悦子　撮影／難波雄史　スタイリング／阿部まゆこ　栄養計算／スタジオ食　編集協力／田久晶子

文＝高梨奈々