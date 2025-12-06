ハイアール 冷凍冷蔵庫「CORISTA」「CORISM」新商品発表会 / 「ベネステ確定申告 Powered by FinFin」提供開始【まとめ記事】
ハイアール ジャパン セールス株式会社が2022年に 実施した調査によると、コロナ禍以前に比べて“パンパンの冷凍庫”に悩む家庭は7割以上に増加し、約9割が「冷凍スペースが足りない」と回答している。近年の家電トレンドとして、冷蔵よりも“冷凍”を重視した大容量冷凍庫付き冷蔵庫の需要が顕著になっている。背景には、共働き世帯の増加、物価高に伴うまとめ買い需要、そして食品ロス削減の意識の高まりにより、家庭内での冷凍保存活用が一気に定着したことが背景にある。いまや「冷凍庫の大容量化」は多くの家庭にとって切実な課題となっており、“セカンド冷凍庫”を買い足す家庭も増加している。
フリーランス向けの確定申告アプリ「FinFin（フィンフィン）」シリーズを提供するフィンテック企業「会計バンク」が、第一生命グループのベネフィット・ワンと業務提携契約を結び、2025年11月27日にプレス向け発表会が東京都内で開催された。同社として“初”の業務提携となる今回の提携では、企業従業員を中心に1220万人以上の利用者を抱えるベネフィット・ワンが運営する福利厚生サービス「ベネフィット・ステーション」の会員向けに、同社設計の新サービス「べネステ確定申告 Powered by FinFin」を提供する。BtoEプラットフォームとの提携により、同社は今後「確定申告の民主化、全自動化」の未来を目指す。
■板野友美さん、丸山桂里奈さんが大絶賛！ハイアール 冷凍冷蔵庫「CORISTA」「CORISM」新商品発表会
■森香澄さんがサンタ姿で登場！「ちいかわと冬をたのしんじゃお! セブン‐イレブン×ちいかわ」PR発表会
株式会社セブン‐イレブン・ジャパンは、人気キャラクター「ちいかわ」とコラボレーションしたクリスマスキャンペーン「ちいかわと冬をたのしんじゃお！ セブン‐イレブン×ちいかわ」を、2025年12月2日（火）から全国のセブン‐イレブン店舗で開催する。本キャンペーンに先駆けて、11月28日（金）には、「ちいかわと冬をたのしんじゃお! セブン‐イレブン×ちいかわ」PR発表会を開催。当日は、株式会社セブン‐イレブン・ジャパン 執行役員マーケティング本部長 岡嶋則幸氏より、本キャンペーン施策の内容および各商品について説明があった。さらに、スペシャルゲストとして森香澄さんが登場。さらに、ちいかわ・ハチワレ・うさぎもサプライズで駆けつけていただき、会場を盛り上げた。
■「プロジェクト動」が贈るミュージカル！「縄文のひびき」「この世の果てまでも 生死のはざまで君を待つ」開催へ
「演劇集団プロジェクト動」は、同劇団が主催するミュージカルとして、2025年12月4日（木）に「縄文のひびき」、2025年12月5日（金）〜7日（日）に「この世の果てまでも 生死のはざまで君を待つ」を開催する。いずれも同劇団が贈る命の新作だ。
■多様な働き方の時代の新・福利厚生サービス！「ベネステ確定申告 Powered by FinFin」提供開始
■どこでも快適PC作業！必要な時だけ膨らませて使える、エアー式膝上テーブル
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、必要な時だけ膨らませて使えるエアー式膝上テーブル「200-HUS020」を発売した。たった300gの軽量設計で、バッグやリュックの中に無理なく収まり、毎日の通勤から出張、旅行までストレスなく持ち運べる。「必要な時だけサッと取り出して使える」気軽さを追求し、外出先での作業環境をさらに快適にする。
