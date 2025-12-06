¥ß¥¹¥É¤Î¡ÖÊ¡ÂÞ¡×¤òÈ¯ÇäÁ°¤Ë³«Éõ¡ª¡¡¡È¥Ý¥ó¡¦¥Ç¡¦¥ê¥ó¥°¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡É¤¬¤â¤Á¤â¤Á²á¤®¤Æ¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¡ã¼ÂÊª¥ì¥Ý¡ä
¡¡¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¡×¤Ï¡¢12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¡¢¡Ö¥ß¥¹¥ÉÊ¡ÂÞ2026¡×¤ò¡¢Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç½ç¼¡È¯Çä¡£¤³¤ì¤ËÀè¶î¤±¡¢12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é¡Ö¥ß¥¹¥É¥Í¥Ã¥È¥ª¡¼¥À¡¼¡×¤ª¤è¤ÓÅ¹Æ¬¤Ë¤ÆÍ½Ìó¼õÉÕ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£º£²ó¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡ª¥È¥ì¥ó¥É¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤Ë¾¦ÉÊ¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¡¢È¯ÇäÁ°¤Ë³«Éõ¡ª¡¡¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î¸¶ÅÄ¼£»á¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤ä¡¢¥Ý¥ó¡¦¥Ç¡¦¥é¥¤¥ª¥ó¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¤¬¼çÌò¤Î·ã¤«¤ï¥°¥Ã¥º¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿Âç¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ÎÆâÍÆ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤ÏA4¤¬Æþ¤ëÂçÍÆÎÌ¡ª¡¡¡Ö¥ß¥¹¥ÉÊ¡ÂÞ2026¡×¤ÎÃæ¿È
¡¡º£²ó¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¡È¥Ý¥ó¡¦¥Ç¡¦¥é¥¤¥ª¥ó¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¡É¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿3800±ß¤ÎÊ¡ÂÞ¤È¡¢¸¶ÅÄ»á¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿6500±ß¤ÎÊ¡ÂÞ¤Î2¼ïÎà¡Ê²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ¡Ë¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¡¢¸¶¼£»á¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤¬ÌÜ¶Ì¤Î¡Ö¥ß¥¹¥ÉÊ¡ÂÞ6,500±ß¡×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡¡¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¡×¤È¸¶ÅÄ»á¤Î¥¿¥Ã¥°¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢1980Ç¯Âå¤Ë¤ª¤Ù¤ó¤È¤¦È¢¤ä¤ª»®¤¬ÅÐ¾ì¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¡£¤½¤Î¸å¤â50¼þÇ¯¤È¤Ê¤ë2020Ç¯¤Ë¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤Ç¥³¥é¥Ü¤¬Éü³è¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æº£²ó¡¢ÁÏ¶È55¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿2025Ç¯¤ËºÆ¤Ó¥³¥é¥Ü¤¬¼Â¸½¡£ÂåÉ½Åª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎJACK¡Ê¥¸¥ã¥Ã¥¯¡Ë¤ÈJILL¡Ê¥¸¥ë¡Ë¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¡¢A4¥µ¥¤¥º¤¬¤¹¤Ã¤Ý¤êÆþ¤ë¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤ä¡¢¿¨¤ê¿´ÃÏ¤Î¤¤¤¤À¸ÃÏ¤ËÁÖ¤ä¤«¤Ê¥É¥Ã¥ÈÊÁ¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥Ï¥ó¥É¥¿¥ª¥ë¤ÏÆü¾ï»È¤¤¤·¤ä¤¹¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤«¤é¸¶ÅÄ»á¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢É®¼Ô¤Î¿´¤ò¼Í»ß¤á¤¿¤Î¤¬¡Ö¥Ý¥ó¡¦¥Ç¡¦¥ê¥ó¥°¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡£ËÜÊª¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¸«¤¿ÌÜ¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¤Û¤ÉÎÉ¤¤ÃÆÎÏ´¶¤¬¤¢¤ë¿¨¤ê¿´ÃÏ¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ê¡ÖÍß¤·¤¤¡ª¡×¤È»×¤ï¤º¤Ë¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤º¤Ã¤È¿¨¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤â¤Á¤â¤Á¿¨´¶¤ò¼ÂºÝ¤ËÂÎ´¶¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËèÇ¯¿Íµ¤¤Î¡Ö¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¥ó¡×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö¥Ý¥ó¡¦¥Ç¡¦¥ê¥ó¥°¡×¡¢¡Ö¥ª¡¼¥ë¥É¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¡¢¡Ö¥Õ¥ì¥ó¥Á¥¯¥ë¡¼¥é¡¼¡×¤Ë¹ç¤¦3¼ï¤Î¥É¥ê¥Ã¥×¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥»¥Ã¥È¡¢¡Ö¥É¡¼¥Ê¥Ä°ú´¹¥«¡¼¥É¡Ê35¸ÄÊ¬¡Ë¡×¤âÉÕÂ°¡£¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¹ë²ÚÆâÍÆ¤ÏÉ¬¸«¤À¡£
¡¡
¡¡Â³¤¤¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë3800±ß¤ÎÊ¡ÂÞ¤Ï¡¢¡Ö¥É¡¼¥Ê¥Ä°ú´¹¥«¡¼¥É¡Ê20¸ÄÊ¬¡Ë¡×¤Î¤Û¤«¡¢¥Ý¥ó¡¦¥Ç¡¦¥é¥¤¥ª¥ó¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¤ò¼çÌò¤Ë¤·¤¿¡¢¥Õ¥¡¥óÂÔË¾¤Î¥°¥Ã¥º¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡ª
¡¡
¡¡Âç¤¤¤¥µ¥¤¥º¤Î¤ªÊÛÅöÈ¢¤Ê¤É¤â¼ýÇ¼¤·¤ä¤¹¤¤¹¤á¤Î¥Þ¥Á¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ß¥Ë¥È¡¼¥È¡×¤Ï¡¢¥Ý¥ó¡¦¥Ç¡¦¥é¥¤¥ª¥ó¤Î»É¤·¤å¤¦¤¬Æþ¤Ã¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤ò´¶¤¸¤ë°ìÉÊ¡£¤É¤ó¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ª½Ð¤«¤±¤ä¥µ¥Ö¥Ð¥Ã¥°¤È¤·¤Æ»ý¤ÁÊâ¤¤¿¤¤»þ¤Ë¤â³èÌö¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤é¡¢¥Ý¥ó¡¦¥Ç¡¦¥é¥¤¥ª¥ó¤È¥Õ¥ì¥ó¥Á¥¦¡¼¥é¡¼¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¥¹¥È¥é¥¤¥×ÊÁ¤È¡¢¿Íµ¤¤Î¥É¡¼¥Ê¥Ä¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥É¡¼¥Ê¥ÄÊÁ¤Î¥Ï¥ó¥É¥¿¥ª¥ë¤Ï2Ëç¥»¥Ã¥È¤ÇÉõÆþ¡£¥Ï¥ó¥É¥¿¥ª¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¾®Êª¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥é¥ó¥À¥à¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤É¤Á¤é¤â¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëº£Ç¯¤Ï¡¢¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¤Ë¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡È¤¤¤¤í¤¤¤Ä¤Ö¤Ä¤Ö¡É¤ò¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ë¤Î¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¥Ã¥È¡×¤¬½éÅÐ¾ì¡£¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¤¤¤¤í¤¤¤Ä¤Ö¤Ä¤Ö¡×1ÂÞ¤È¡Ö¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Ú¥ó¡×1ËÜ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Âð¤Ç¼«Ê¬¹¥¤ß¤Î¥É¡¼¥Ê¥Ä¤òºî¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£Í£°ìÌµÆó¤Î¥É¡¼¥Ê¥Ä¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¤ËÄÉ¤¤¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Æ¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊ¡ÂÞ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥É¡¼¥Ê¥Ä°ú´¹¥«¡¼¥É¡×¤Ï¡¢2026Ç¯5·î31Æü¡ÊÆü¡Ë23»þ59Ê¬59ÉÃ¤Þ¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¡£º£Ç¯¤«¤é¡Ö¥ß¥¹¥É¥Í¥Ã¥È¥ª¡¼¥À¡¼¡×¤Ç¤â»È¤¨¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÊØÍø¤ËÍøÍÑ¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥É¡¼¥Ê¥Ä°ú´¹¥«¡¼¥É¤¬±þÊç·ô¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¥¢¥×¥ê¡×¤«¤é±þÊç¤¹¤ë¤ÈÃêÁª¤Ç¥ß¥¹¥É¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥àÂÎ¸³¥Ä¥¢¡¼¤ä¡Ö¸¶ÅÄ¼£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¡×¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»ÜÍ½Äê¤À¡£
¡¡
