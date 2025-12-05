

八掛うみデジタル写真集『White（全年齢版）』より





2020年のデビュー以降、AVメーカー「プレステージ」の看板女優の一人として活躍を続ける八掛うみが11月6日にデビュー5周年を迎えた。

そんな記念すべきタイミングで週プレグラジャパ！より最新デジタル写真集「White」をリリース。本作は、R-18版と全年齢版（ともに11月24日発売）の2パターン制作され、それぞれが異なった写真で構成された作品となっている。

人形のように美しい顔立ちとスタイル、そして透き通るような透明感で今までのセクシー女優とは一線を画す存在感を発揮してきた彼女にインタビュー。デビュー5周年について、そして最新デジタル写真集について話を聞いた。

――まずは5周年おめでとうございます！

八掛 ありがとうございます！ めっちゃあっという間でしたね。ひとつひとつの仕事に向き合って着々とこなしていたら5年経ってたみたいな。

――とはいえ5周年は感慨深かったり？

八掛 そうでもないかも......（笑）。あっ、でも実はデビューする前は5年っていう区切りで辞める予定だったんですよ。そう決めていたんですけど、自分が25歳になって5周年迎えるタイミングがいざ来たら「えっ！ 5年って早くない！」って思って。まだできるか、という感じです。



八掛うみデジタル写真集『White（全年齢版）』より





――八掛さんのデビューは「なんだこの美少女は！」という感じにセンセーショナルで、最初から人気があったじゃないですか。そこからずっと人気をキープし続けているのがすごいなと思います。

八掛 あんまり自分で実感してないんですよね。それこそなんでそんなに支持してもらえるのかも自分ではわかってないし、なんか「え、え、なんでだろう困惑」みたいな。

――5年というといろんなことがあったかと思うのですが、特に印象深かった出来事はありますか？

八掛 印象深いことか〜、あんまりないですね（笑）。でも、業界に入る前や入ったばかりのころに持っていたイメージと違くて、ビデオ以外にもいろんなお仕事があるんだなって思いました。それこそアパレルのモデルとか。

ファッション関係の仕事はカメラマンさんやメイクさんの方向性も普段とは全然違くて新鮮でしたね。あと、特に最近多いんですが、海外のイベントとかもデビューした頃はあると思っていなかったです。

――5年経ってビデオとの向き合い方は変わってきました？

八掛 向き合い方は変わってないのですが、最初の頃よりは緊張とかは無くなって、リラックスしてできるようになったかもしれないです。

――八掛さんって5年経った今でも制服を着る作品とか多いですよね。

八掛 え！ たしかに最近でもありましたね（笑）。

――今も制服着続けるってどういう気持ちなんですか？

八掛 自分でも最初はまだ「意外といけるな」って思ってたんですけど、最近は「ちょっと厳しいかもしれない」って思うようになってきました（笑）。老いを感じますね......。



八掛うみデジタル写真集『White（全年齢版）』より





――全然老いを感じないですよ（笑）。5年前の自分と今の自分で一番違うところってどこでしょうか？

八掛 たぶん性格、中身ですね。

――具体的には？

八掛 この業界だといろんな人がいるんです。ちょっと変わった面白い人とか。そういう人たちといっぱいしゃべる機会が増えて、なんか変わりました。

――たしかに八掛さんはデビュー当時、生活感があまりない印象があって、ちょっとクールなのかなって思っていました。

八掛 あ〜、よく言われます。でも、最初は本当にまったくしゃべらなかったです。しゃべらないというよりも人見知り過ぎてしゃべれないという感じで。やっと最近しゃべれるようになってきました（笑）。

――こんな明るいと思ってなかった人が多そうです。

八掛 良いのか悪いのか、変わったって言われます。人前に立つイベントとかがあるのが大きいと思いますね。本来人前は苦手なんですけど、そういう経験を積み重ねてきて、変われた気がします。

――今もオフでは人見知り？

八掛 相手によりますね。相手が同じタイプだとめっちゃ人見知りします。

――え、同じタイプの方がダメなんですね。

八掛 はい。めっちゃしゃべってくれる人の方がよくて、どちらかというとハッピーな人の方が相性良いかも。トーンとかテンションを引っ張ってくれるような。なんかたぶん自分と同じタイプだと、低いテンションに飲まれちゃうんですよね。



八掛うみデジタル写真集『White（R18版）』より





――なんか意外です！ この5年を振り返ってみてうれしかったことは？

八掛 Xのフォロワーが100万人超えたことですね。あれはめちゃくちゃうれしかったです。まさか自分が100万人超えるなんて！って。そこからさらに伸ばしていくのはもっと大変だと思うんですけど、いったんそのラインを超えたので「ヨシヨシ！」って思ってます。

――どんな投稿がバズるんですか？

八掛 私はあんまりXで文章書かないんですよ。「こんにちは」とか、「おつかれさま」とかしか言わなくて。写真でいうなら反応がいいのは、"見えそうで見えない"ような透けてる衣装みたいな写真とかですかね。でも基本的には、あんまり情報量の多すぎる発信はしない「素顔見えない系」です。

――（笑）。逆に一番八掛さんの素顔が見られる機会は？

八掛 オフ会とかトークイベントですね。それが1番。オフ会ではファンの方と近況報告をしあったりして楽しませてもらってます。

――撮影にイベントにいつも忙しいとは思うのですが、オフの日は何をされてるんですか？

八掛 オフの日は一生スマホでSNSを見てます（笑）。Xっていろんな人がポストしていて無限に流れてくるからそれをずっと見てます。起きてからベッドでずっと見て、ご飯食べて、また見てっていう感じで。あ、あと掃除はします。掃除が好きなんです。キレイな方が気持ちいいから。

――ちなみにどんなツイートを見るんですか？

八掛 タイムラインをリロードすると新しいニュースとかどんどん出てくるじゃないですか。それをひたすら見るのが楽しいです。万バズしてるやつとかはやっぱり見てて面白いなって思います。それを見てると気づいたら一日が終わってます（笑）。



八掛うみデジタル写真集『White（R18版）』より





――趣味とかないんですか？

八掛 ないんですよね〜ビックリするくらい。

――（笑）。最近ハマってることは？

八掛 全然ないですね。

――では、好きな映画やドラマとかは？

八掛 私、本当にドラマとか見なくて。あ、でも今年『夫の家庭を壊すまで』っていうドラマにハマりました。復讐系のドラマなんですけどめっちゃくちゃ面白いです。むしろここ数年でちゃんと最後まで見たドラマがこれしかないです。



八掛うみデジタル写真集『White（R18版）』より





――唯一見たのがドロドロ系（笑）。ちなみに八掛さんの好きなタイプは？

八掛 タイプはあるんですけど、好きなタイプと実際に好きになるタイプって違うじゃないですか？

――でも入口というか、見た目で好きになる傾向みたいのってあったりしません？

八掛 見た目でいうなら本来は濃いソース顔が好きなはずなんですけど、いざ良いなってなると塩顔なんですよね。だから結局なんでもいいのかなって。フィーリング、直観です！

――これだけはNGなポイントは？

八掛 不潔な人は厳しいですね。やっぱり清潔にしていてもらいたいです。

――やはり身だしなみは重要ということですね！ 今回はそんな八掛さんの5周年のタイミングで、デジタル写真集『White』が週プレ グラジャパ!より発売されました。本作は全年齢版とR-18版の2パターンで発売されていますが、どんな作品でしょうか？

八掛 私の写真集というと、いつもは笑顔がいっぱいだったりして明るいものになることが多いんですが、本作は"静寂"というかクールでトーンの低い感じの作品になってます。洋服の感じもファッションぽい雰囲気があって、新たな一面が見られるかもです。

――八掛さんの透き通るような透明感を活かせるように、あえて背景などはシンプルにした撮影でした。撮影自体を振り返っての感想は？

八掛 撮影の日がめっちゃ寒くて、とりあえず寒かったって印象が強く残ってます（笑）。あと、あがってきた写真を見てまず思ったのが"薄い"です。今回はメイクもいつもと比べてかなり薄目だったので、かなりナチュラルにそのままの私が全体的に写ってるなって。



八掛うみデジタル写真集『White（R18版）』より





――逆にメイクが薄いことで八掛さんのポテンシャルの高さが際立っていると思います。スタッフたちは八掛さんの横顔のキレイさにもびっくりしていました。

八掛 やっぱり横顔はよく褒められます。特に女の子のファンからはかなり言われますね。

――今回、全年齢版とR-18版の2パターンでのリリースですが違いを教えてください！

八掛 ヌード写真の入っていない「全年齢版」と、ヌードの入った「R-18版」になります。まったく別の写真で構成していて、1枚も同じ写真は入っていません！ 今までに撮ったことなかったような素というかナチュラルな一面を切り取った、とても落ち着いた写真集になっていますので、ぜひ両方ご覧ください！

――ありがとうございます。最後に八掛さんご自身の今後の目標を教えてください！

八掛 目標とかはまったくなくて、その時々の成り行きで生きてます。今後も日々をこなしていけばその都度やるべきことが出てくると思うので、それをこなして"今をちゃんと生きる"をテーマにがんばれたらなって思います。



八掛うみデジタル写真集『White（R18版）』より





●八掛うみ（やつがけ・うみ）

2000年9月2日生まれ、東京都出身。身長160cm B80 W57 H85

趣味＝料理

○デビュー5周年を記念して、オフィシャルファンクラブ「うみのわ」を開設。

公式X【@umi_sea_0v0】

公式Instagram【@yatsugake_umi】

取材・文／小渕 翔 撮影／澤田健太