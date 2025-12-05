デザイナーが打ち合わせ中に描いてる”ラフ”って何？【瞬解！ デザイン用語図鑑】

【デザイン制作・基本用語】「ラフ」

本制作の前の大まかなデザインやスケッチのこと。

全体のイメージや方向性を決めたり、作業効率を上げたりする重要な役割があります。

ラフを作成しておくと…

事前に仕上がりのイメージを共有でき、完成後に1からやり直すなど大きな事故を防ぐことができます。 曖昧な部分もある程度明確になり、作業効率が上がります。 クライアント先にも意見をもらい、クオリティを高めることができます。

ラフの作成方法

自由な発想でざっくりと ラフ段階では何度もやり直しが可能。いろいろなパターンを考え、最善案を見つけましょう。 時間をかけずどんどん描く 恐れずどんどん描きましょう。手を動かすことで、新たなアイデアを生むことも。 打ち合わせ中にも描く ラフに起こすことにより、形が見え、クライアントと意見を出し合えます。

【POINT】

ラフは質より量！ 最終デザインのクオリティを左右する重要な工程です。

思いついたことはなんでも描き出し、よりよいデザインを目指しましょう。

【デザイン制作・基本用語】「あしらい TREATMENT」

デザインの装飾や細かいパーツ、 背景の模様、飾りなどの要素のこと。

あしらいの役割

情報過多な現代では、一瞬でわかりやすいシンプルなあしらいが多い傾向に。

【POINT】

あしらいにも流行り・廃りがあります。

広告や雑誌、本などを見て、普段からどのようなあしらいが使われているかに注目して、制作に取り入れましょう。

【出典】『瞬解！ デザイン用語図鑑』著：ingectar-e