Ãæ¹ñCCTV¡¢¹â»Ô¼óÁê¤òÓÞÏ®¤¹¤ë¥¢¥Ë¥á¤ò¸ø³«
Ãæ¹ñ¹ñ±Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤òÓÞÏ®¤¹¤ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¹ñ±ÄÃæ±û¥Æ¥ì¥Ó¡ÊCCTV¡Ë¤ÏºÇ¶á¡¢¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤È¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¡ÊSNS¡ËWeChat¤Ë¡ÖÆ¬¤Ë¤³¤Ö¤¬¤Ç¤¤Æ°å»Õ¤â¼£¤»¤Ê¤¤¡×¤ÈÂê¤·¤¿2Ê¬53ÉÃ¤Î¥¢¥Ë¥á¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£¥¢¥Ë¥á¤Ï¥Ú¥ê¥«¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¦¤ë¤µ¤¯Áû¤°¤È¡¢¼þ°Ï¤ÎÄ»¤¬Æ¨¤²¤ë¾ìÌÌ¤Ç»Ï¤Þ¤ë¡£¥Ú¥ê¥«¥ó¤Ï¡Ö»ä¤Î¸å¤í¤Ë¤ÏÏÉ¤Î·»¤¬¤¤¤ë¡×¤È¤·¡Ö»ä¤Ë¿¨¤ì¤ì¤ÐÏÉ¤ò»É·ã¤¹¤ë¡×¤È¶«¤Ö¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ú¥ê¥«¥ó¤Ï¶õ¤«¤éÍî¤Á¤Æ¤¤¿¾®¤µ¤ÊÊª¤ò»Ø¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤³¤ì¤ÏÏÉ¤Î·»¤¬»ä¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡×¤È¶«¤Ö¾ìÌÌ¡¢¼þ°Ï¤ÎÄ»¤¬¤³¤ì¤ò¸«¤Æ¡Ö¤¢¤Î½÷¤Ï¤Þ¤¿Ä»¤ÎÊµ¤Î²ô¤òÇÒ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤ÈÓÞ¾Ð¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£¥Ú¥ê¥«¥ó¤Ï¹â»Ô¼óÁê¤ò¡¢ÏÉ¤ÏÊÆ¹ñ¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¥¢¥Ë¥á¤ÏÃæ¹ñ¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¥Ñ¥ó¥À¤¬¥Ú¥ê¥«¥ó¤Ë¡ÖÆ¬¤Ë¤³¤Ö¤¬¤Ç¤¤Æ°å»Õ¤â¼£¤»¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ½ª¤ï¤ë¡£CCTV¤Ï±ÇÁü¤È¶¦¤Ë¡ÖÀ³Ê¤¬Àí¤Ã¤¿¥Ú¥ê¥«¥ó¤¬ÏÉ¤Î·»¤ò¿®¤¸¤Æ¼þ°Ï¤òÈÑ¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¹â»Ô¼óÁê¤ÏÀè·î7Æü¡¢½°µÄ±¡¤Ë½ÐÀÊ¤·¡ÖÂæÏÑÍ»ö¤Ï½¸ÃÄÅª¼«±Ò¸¢¹Ô»È¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤ÎÈ¿È¯¤ò¾·¤¤¤¿¡£Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¹â»Ô¼óÁê¤ËÈ¯¸À¤ÎÅ±²ó¤òÍ×µá¤·¡¢ÆüËÜÎ¹¹Ô¼«À©Ì¿Îá¡¢¿å»ºÊªÍ¢Æþ¶Ø»ßÁ¼ÃÖ¤Ê¤É¤ò¼è¤Ã¤¿¡£