この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

阪神梅田本店（大阪市北区）6階にオープンした「SESAME STREET MARKET（セサミストリートマーケット） 阪神梅田本店」で12月3日、オープニングセレモニーが開かれ、阪神タイガースの湯浅京己投手が登場した。

当日は湯浅投手のほか、阪神ファンとして知られる、ますだおかだの増田英彦さん、セサミストリートのキャラクター5体（エルモ、クッキーモンスター、アビー、アーニー、バート）も参加し、くす玉を割ってオープンを祝った。

当日は湯浅投手のほか、阪神ファンとして知られる、ますだおかだの増田英彦さん、セサミストリートのキャラクター5体（エルモ、クッキーモンスター、アビー、アーニー、バート）も参加し、くす玉を割ってオープンを祝った。

関連記事

あべのハルカス近鉄本店で「パンの祭典 ブーランジェリー博覧会」　人気ベーカリー集結

あべのハルカス近鉄本店で「パンの祭典 ブーランジェリー博覧会」　人気ベーカリー集結

 エルフ荒川さん登場、南海・新今宮駅の副駅名「#まいど通天閣」お披露目セレモニー　「ハッシュタグ」入りは日本初

エルフ荒川さん登場、南海・新今宮駅の副駅名「#まいど通天閣」お披露目セレモニー　「ハッシュタグ」入りは日本初

 阪神梅田本店に「セサミストリートマーケット」　カフェも併設、関西初出店

阪神梅田本店に「セサミストリートマーケット」　カフェも併設、関西初出店
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

OSAKA STYLE_icon

OSAKA STYLE

YouTube チャンネル登録者数 1.44万人 2298 本の動画
大阪のイベント、グルメ、エンタメなどの最新情報を発信するニュースサイト。https://osaka.style/
youtube.com/channel/UClFFbGeSoG2miaNS3hnkR1Q YouTube