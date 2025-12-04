「セサミストリートマーケット 阪神梅田本店」オープニングセレモニーに阪神・湯浅京己投手が登場
阪神梅田本店（大阪市北区）6階にオープンした「SESAME STREET MARKET（セサミストリートマーケット） 阪神梅田本店」で12月3日、オープニングセレモニーが開かれ、阪神タイガースの湯浅京己投手が登場した。
当日は湯浅投手のほか、阪神ファンとして知られる、ますだおかだの増田英彦さん、セサミストリートのキャラクター5体（エルモ、クッキーモンスター、アビー、アーニー、バート）も参加し、くす玉を割ってオープンを祝った。
