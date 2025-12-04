この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

阪神梅田本店（大阪市北区）6階にオープンした「SESAME STREET MARKET（セサミストリートマーケット） 阪神梅田本店」で12月3日、オープニングセレモニーが開かれ、阪神タイガースの湯浅京己投手が登場した。



当日は湯浅投手のほか、阪神ファンとして知られる、ますだおかだの増田英彦さん、セサミストリートのキャラクター5体（エルモ、クッキーモンスター、アビー、アーニー、バート）も参加し、くす玉を割ってオープンを祝った。



