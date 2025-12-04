ディズニー系YouTuberが教える“失敗しない”ディズニーシー攻略術 開園待ちは目的別に、レストラン予約は最優先で
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
ディズニー系YouTuberの二コート氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【これ１本で全てわかる】ディズニーシー完全攻略！成功するために必要な情報を全て解説：最新版」と題した動画を公開。新エリアのオープンなどで複雑化し、「攻略情報を知らずに行くと後悔する」とまで言われる現在のディズニーシーを最大限に楽しむための具体的な方法を解説した。
二コート氏はまず、多くの人が勘違いしがちな「開園時間」について注意を促した。公式では午前9時とされているが、実際には混雑状況に応じて開園が早まることが多く、特に人気アトラクションを朝一番で楽しみたい場合は、公式の開園時間を基準にすると手遅れになる可能性があると指摘。例えば、人気アトラクション「アナと雪の女王のフローズンジャーニー」や「ソアリン：ファンタスティック・フライト」を目指すなら「午前6時まで」に到着することが推奨されるという。
また、1日の満足度を大きく左右するのが食事だとし、レストランの確保が最重要だと語った。休日のレストランは1時間待ちも珍しくなく、混雑のピークである11時～13時、17時～19時を避けることが鉄則であると説明。その上で、指定した時間にレストランへ優先的に案内される「プライオリティシーティング（レストラン予約）」や、スマートフォンのアプリで事前に注文・決済ができる「モバイルオーダー」の活用を強く勧めた。ただし、モバイルオーダーは席の確保まではできないため、混雑時の利用には注意が必要だとした。
さらに氏は、パーク内で時間を有効活用するための各種パスについても解説。アトラクションの待ち時間を短縮できる無料の「プライオリティパス」は、旧ファストパスのようなものだが、取得しすぎると時間に縛られ、かえって計画が窮屈になるため「1枚か2枚程度」に抑えるのが良いとアドバイス。一方で、有料の「ディズニー・プレミアアクセス（DPA）」は利用時間を選択できるため、計画に組み込みやすいというメリットを挙げた。
最後に二コート氏は、最も重要な心構えとして「計画が守れない時は潔く諦めること」を挙げた。アトラクションのシステム調整や天候の変化など、予期せぬトラブルはつきものであり、計画を遂行することに固執すると「義務感でパークを回ることになり、楽しめなくなってしまう」と指摘。情報を武器にしつつも、目の前の状況に応じて柔軟に予定を変更することが、最高の1日を過ごす秘訣だと語った。これらのポイントを押さえて、計画に縛られすぎない楽しみ方を試してみてはいかがだろうか。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
ディズニーを楽しむ上で知っていると幸せになれる攻略方法を中心にお届けします。メインコンテンツは以下となっており、家族４人（パパ・ママ・娘・息子）で東京ディズニーリゾートで楽しむ様子もお届けしていきます。?ディズニー攻略動画?エントリー受付攻略動画?開園待ち攻略動画