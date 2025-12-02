寝かしつけの相手が“まさかの存在”だった…！母も吹いた衝撃の光景に6,204いいね「子ども界隈じゃ常識らしい」【ママリ】

母が思わず吹き出した“寝かしつけ相手”に6,204いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

まっこDD双子🎀🎀2y🐱＠渋谷LOTUS(@makko_barlotus)さんの投稿です。子どもは思いがけず、おもしろい行動を取ることがありますよね。





ある日、まっこDD双子🎀🎀2y🐱＠渋谷LOTUさんが、ふと寝ている子どもの方を見ると、なんと変わったものを寝かしつけていたのです。それがこちらです！

お茶寝かしつけるの辞めてくれwwwぬいぐるみいっぱいあるのにお茶wwwwww

寝かしつけられていたのは、なんと“お茶”。ぬいぐるみではなくお茶という意外性に、思わず笑ってしまいますよね。しかし、きっと子どもなりに、お茶を大切に思う理由があってのこと。それほど大事な存在だということなのかもしれません。



この投稿には「お茶寝かせるとより美味しくなるのですよ。お母さん知りませんか？笑 子ども界隈では常識なのです」といったユーモアあふれるリプライもありました。子どもの自由な発想や独特の世界観に、ほっこり笑わせてもらえるエピソードでした。

「赤ちゃんが…いる？」わが子を持つ親の不思議な感覚に共感の嵐で5000いいね

ぼんさい(@bonsaisaibon)さんの投稿です。結婚・出産と家族が増える喜びは、何にも代え難い幸せですよね。出産をして、わが子と一緒に暮らす新しい生活は、ドタバタしつつたくさんの喜びがあることでしょう。



投稿者・ぼんさいさんは、わが子が生まれたてのころをふと思い出し、懐かしさを感じたようです。

子どもが2歳になった今はもう『生活を共にしている家族』って感じだけど、0歳最初の頃の、家の中でころころ転がってる赤ちゃんを見て『家に赤ちゃんが…いる？！』って毎回驚くやつ、あれまた体験したいな……

生まれたばかりのころは、家に小さな命があるという事実に、毎日が新鮮な驚きと戸惑いの連続だったのかもしれませんね。少し前までおなかの中にいた我が子が、目の前で手足を動かし、息をしている…。その不思議で尊い感覚は、経験した人にしか分からない特別なものでしょう。



そして、その存在がいつしか「当たり前」の日常になるのも、また一つの幸せの形です。愛情と日々の積み重ねが、確かな家族の絆を育んでいくのですね。



この投稿には5700件を超える「いいね」が集まり、「すごいわかる。赤ちゃんがうちにいる！？感、半年はあった」「わかる 自分が産んだ…？ほんまに…？って毎日驚くやつ」「赤子を見るたびに新しいぬいぐるみを迎えたときのような気持ちになっていた、あの日々…」といった、共感の声が多数寄せられました。



「赤ちゃんがいる！」という新鮮な驚きと、それがかけがえのない日常になるまでの愛おしい日々。どちらも子育ての中で忘れたくない、尊い瞬間ですね。

5歳と3歳、尊すぎるけんかの結末に6万いいね

仔猫を拾ったので(@konekowohirotta)さんの投稿です。幼い子ども同士の会話はかわいくて素直で癒やされますね。大人から見ると不思議な展開でも、子どもたちは通じ合っている…そんなかわいいやり取りを、どうぞごらんください。

■5歳児語録■

3歳児vs5歳児

5歳「もう💢！僕は3歳児ちゃんのおともだちやめる！！もうおともだちじゃないからね💢！」

3歳「にぃに(＝お兄ちゃん)はどうするの？」

5歳「ぼくはおにいちゃんだからずっと3歳児ちゃんのにぃにだよ！！」

3歳「にぃに!!」

5歳「3歳児ちゃん!!」(抱きしめる)



私「???」

激しいけんかが始まったのかと思いきや、お互いの愛があふれる結果に。ハテナが浮んでいる投稿者さんですが、わが子たちのけんかが丸く収まってよかったですよね。



この投稿に「兄弟芸人として持ちネタにしてほしい」「マジ喧嘩かと思ってハラハラしてたのに」などのリプライが寄せられました。子ども同士の愛情も感じられ、熱いハグの様子を想像しただけでほっこりします。子育ての中にある癒やしのワンシーンを感じられる投稿でした。

