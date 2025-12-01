【ドラゴンクエストI＆II】 10月30日 発売予定（Steam版のみ10月31日） 価格： 通常版 7,678円 勇者ロトの子孫セット 11,980円 キャラクターコンプリートセット 14,980円 HD-2D版 ロト三部作セット 12,760円

スクウェア・エニックスは、Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC用RPG、HD-2D版「ドラゴンクエストI＆II」の公式サイトを更新し、キャスト一覧情報を公開した。

今回公開となったのは、「ドラゴンクエストI」「ドラゴンクエストII」におけるボイスキャスト。「ドラゴンクエストI」では主人公に花江夏樹さん、ローラ姫に茅野愛衣さん、ラダトーム王に桐本拓哉さんなど。「ドラゴンクエストII」ではローレシアの王子に内田雄馬さん、サマルトリアの王子に福山潤さん、ムーンブルクの王女に上坂すみれさん、サマルトリアの王女に篠原侑さんなどが参加している。

なお、キャストの一覧はゲーム内のエンディングでも見ることができる。

(C)ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX

※画面写真はすべてPC版の開発中のものです。