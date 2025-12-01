アメリカ発祥のシーフードレストラン「レッドロブスター」が、年間フェアメニュー「DELICIOUS JAPAN（デリシャスジャパン）」の第4弾となる「DELICIOUS JAPAN -WINTER-」を開催！

最終回を迎える第4弾では、この季節に旬を迎える日本各地の食材の中から4種類の“国産ブランド食材”にフォーカスした、レッドロブスターならではのメニュー3品が提供されます☆

開催期間：2025年12月2日（火）〜2025年1月中旬予定 ※在庫に限りがあるため、なくなり次第終了となります

開催店舗：レッドロブスター全20店舗

レッドロブスターにて実施される、年4回、四季ごとに“日本のブランド食材”を使用した限定メニューを展開するシリーズフェア「DELICIOUS JAPAN」

最終回を迎える第4弾では、この季節に旬を迎える日本各地の食材の中から4種類の“国産ブランド食材”にフォーカスした「DELICIOUS JAPAN -WINTER-」が開催されます。

今回のフェアにも、国産ブランド食材も希少価値が高くいずれも魅力的なものを使用。

使用されるのは、資源量や漁獲量が限られ最も高級なマグロの王様「クロマグロ」や、数々の賞を受賞してきたブランド黒毛和牛の「ふらの和牛」、華やかな色合いと大きな金色の目が特徴的な「キンメダイ」、活〆により旨味と甘みが増した「伊勢海老」の4種類です。

レッドロブスターならではの、ごちそう感溢れるメニュー3種を紹介していきます☆

ふらの和牛サーロインステーキ＆伊勢海老と舞茸のファルシ

価格：6,380円（税込）

使用ブランド食材：

・北海道富良野産 ふらの和牛

・千葉県房総産 活〆伊勢海老

香ばしくソテーした舞茸と玉ねぎを伊勢海老の身と合わせ、殻に詰めてパン粉を乗せ焼き上げた「ふらの和牛サーロインステーキ＆伊勢海老と舞茸のファルシ」

程よくサシが入り柔らかな肉質のふらの和牛のサーロインステーキと一緒に楽しむ、冬のごちそうにふさわしい“Surf＆Turf”です。

お好みで出汁の効いたあおさバターソースをかけて味わうこともできます。

※ファルシとは：フランス発祥の詰め物料理のこと

三浦半島“釣りキンメ”のまるごとアクアパッツァ

価格：4,719円（税込）

使用ブランド食材：神奈川県三浦半島産 釣りキンメ

三浦半島で釣り上げたキンメダイを丸ごと1尾使用した「三浦半島“釣りキンメ”のまるごとアクアパッツァ」

白ワインとアンチョビの風味を効かせ魚介の旨味が溶け込んだスープで煮込んでいます。

トマトやオリーブ、ハーブが香る、素材を生かした贅沢なアクアパッツァです。

国産本鮪の冷製タルタル〜キャビアと柚子の香り〜

価格：1,690円（税込1,859円）

使用ブランド食材：国産クロマグロ（本鮪）

たっぷりのクロマグロを使い、玉ねぎと共にアンチョビとオリーブオイルで和えた「国産本鮪の冷製タルタル〜キャビアと柚子の香り〜」

仕上げにキャビアと刻み柚子をのせ、塩気と爽やかな香りがアクセントになった贅沢な一皿です。

クリスマスや年末年始などイベントが多い季節に、大切な人との特別な時間に彩りを添える期間限定フェア。

レッドロブスターにて2025年12月2日より開催される「DELICIOUS JAPAN-WINTER-」の紹介でした☆

