11月21日公開の映画「金髪」に岩田剛典の恋人役で門脇麦（33）が出演。門脇が“映画史上最長クラス”の長尺セリフで岩田を詰める場面がネットで公開され、話題となった。

「門脇麦」は本名だという



「門脇麦」は本名だという

「おじさん化するダメ先生である岩田に『若いつもりでいたいだけっていうかさ』と門脇がキレまくる。

あまりの剣幕にシュンとする岩田の演技を見るうちに『可哀そうになってきちゃいました』と門脇は語り、『今まで演じて来た役の中で一番辛辣なことをたくさん言ったかもしれません』と振り返った」（映画記者）

“度胸がある子”と絶賛された濡れ場

5歳までニューヨークで育った門脇は、その後東京でバレリーナを目指したが限界を感じて中2で断念。「みんなに認められる仕事はなんだろう」と考え、選択したのが女優だった。

高校卒業後、スーパーでバイトしながら女優デビュー。注目されたのは14年にヒロインを演じた映画「愛の渦」だ。同作は乱交パーティを目的に裏風俗店に集まった見ず知らずの男女の本音を描く物語。門脇は、性欲の強い女子大生を演じた。

「上映時間の大半が裸に近い過激さにも、持ち前の『思いきりの良さ』で、全裸シーンから、3回の過激な濡れ場を演じ切り、度胸がある子と業界からも絶賛された」（映画関係者）

他の出演作も評価され、「ヨコハマ映画祭」で最優秀新人賞を受賞。舞台、ドラマと活躍の場を広げ、大河ドラマ「八重の桜」出演に続き、朝ドラ「まれ」ではヒロイン土屋太鳳の友人役で人気を博した。

仲野太賀とのお泊まり愛が報じられたが…

朝ドラ女優として飛躍を遂げた彼女は、15年、仲野太賀との熱愛を「フライデー」に報じられる。

「同じ歳の2人は共演を機に距離が縮まり仲野の家にお泊り。強面の父・中野英雄も公認の仲でしたが、自然消滅した」（芸能デスク）

20年、大河ドラマ「麒麟がくる」で再びブレイク。

「明智光秀（長谷川博己）が若き日に出会い、本能寺の変まで絡む、オリジナルキャラの町娘役を熱演。NHKは“庶民の役で視聴者目線に近い存在は門脇しかいない”と白羽の矢を立てた」（元テレビ誌記者）

大河出演の翌年、2度目の熱愛が発覚。4歳年下のイケメン俳優・金子大地の家での半同棲の様子を再び「フライデー」が激写した。

「2人は在来線に乗る様子をキャッチされるなど『庶民派カップル』と表現された。門脇は甲斐甲斐しく年下カレシに世話を焼いていた」（女性誌記者）

その後も「仕事にメジャーもインディーズもない」と、いつも際どい道をゆく門脇。次に挑戦したのが今回の映画「金髪」での長台詞。まさに麦秋至る黄金の役者人生を歩んでいる。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2025年12月4日号）