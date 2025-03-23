俳優の田中圭（40歳）が、3月23日に放送されたトーク番組「ボクらの時代」（フジテレビ系）に出演。オファーされる役に偏りがあり、「1年間ずっと不倫ばっかしてた」年があったと語った。番組は今回、舞台「陽気な幽霊」（5月から、東京・大阪・福岡で上演）の宣伝をかねて、田中、若村麻由美、門脇麦が対談。その中で、役のオファーが偏るという話になり、田中は「何年前でしたっけな、コロナの前だったんで、7〜8年くらい前なの