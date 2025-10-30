10月29日、女優の門脇麦が出演を予定していた舞台『狩場の悲劇』を降板することがわかった。人気女優の突然の発表に波紋が広がっている。「この日、舞台を主催する演劇ユニット『二兎社』が公式サイトなどを通じ、門脇さんについて『体調不良によりやむなく全公演を降板することになりました』とアナウンスしたのです。同日、門脇さんが所属する事務所も、公式ホームページで謝罪コメントを寄せました。舞台は11月1日に開幕し、