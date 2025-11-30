マーケティング侍・りゅう先生「AIを自分色に育てよ！」谷田部氏と話題のNotebook LM攻略法を徹底解説
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル『マーケティング侍の非常識なビジネス学』にて、りゅう先生とゲストの谷田部氏が「Googleが開発した"神"すぎるAI『Notebook LM』これからはAIを育てて最適化していく時代。」と題した最新AIツールのトレンドとその実践的な活用法について深く語った。
動画冒頭でりゅう先生は「今、このAIの流行りとしては、育てていくと、まさに自分たちに最適なAIの活用法になる」とAIの “育成” という最新トレンドを強調。谷田部氏は「自分しか見ないAIを作るって感じなんですね。変なこと入れてこないAIが作れる」と“自社専用AI”のメリットを語った。
さらに、「Notebook LM」の仕組みについて「Notebook LMは、LLM大規模言語モデルの生成力とユーザー固有データに基づく知識検索ラグを融合したもの」と解説。一般的なAIが“調べなおす”のに対し、「Notebook LMは知識が蓄積・洗練され永続的に成長する」と述べ、「例えば社内ナレッジマネジメントやコンサル会議の議事録管理にも最適」と具体例を挙げた。「資料100個でもぺっぺっとチェックして一括アップロード、Google Driveとの連携も抜群」など実用的なテクニックも明かされ、視聴者からも驚きの声が上がった。
ChatGPTや他AIとの決定的な違いについて谷田部氏も「今後どんな分野でも“AIを育てて使う”のが勝ち残りのカギ」と断言。「AIは人を減らしても業績が上がる仕組み作りができる。『AI使わないと兵法に勝てない時代』がすぐ来る」とマーケ業界の未来を見据えた強気の見解も飛び出した。
また情報セキュリティの面でも「Notebook LMの情報はGeminiのトレーニングに使われない、情報漏えいリスクが少ないことも強み」として企業導入を後押し。
最後に、「Notebook LMを自分色に育てて、AI時代のビジネスを効率化してほしい」とエールを送り動画を締めた。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
現場で使える実践マーケティングを教えるチャンネル！集客・販売・商品設計・コンセプト全てのお悩みを一発解決！【りゅう先生】現在CMOやアドバイザーとして、マーケティングと事業のスケールアップまでの指導、M＆A、IPOのサポートを行いながら、自身も投資家としてスタートアップなどに出資を行っている。