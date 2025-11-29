透明感＆キュートなルックスが魅力♡ 注目の俳優【永瀬莉子】の冬事情をネホハホ！
芯の強さと透明感、そして等身大の魅力をあわせもつ永瀬莉子さんがRayに登場！今回は、そんな永瀬さんに冬の過ごし方についてインタビューしました。クリスマスや理想の冬デートなどをフカボリ！ネコのようなキュートなルックスにも注目してみて♡
永瀬莉子の冬キブン
芯の強さと透明感、そして等身大の魅力♡
そのすべてをあわせもつ永瀬莉子さんの“冬”をちょっとだけのぞき見。
ピュアなホワイトに包まれた、まるでネコのようにキュートなルックスにもどうぞ沼ってください。
Topic 冬の行動
「冬といったらやっぱりクリスマスが思い浮かびます！
私、甥っ子も姪っ子もいるので毎年12月24日のクリスマスイブにみんなで集まってパーティーをするんです。
家族みんなで集まると『今年もクリスマスがきたな♡』って思います。ちなみに25日の本番よりもイブのほうがウキウキします！
Topic 冬とLOVE
「理想のデートは、ドライブです！人混みが苦手なので、冬はイルミネーションを横目にしながらドライブ……とか最高です。
あとは、おうちでまったりと映画を見るのもすてき。友だちとだったら恋愛リアリティーショーを一緒に見て盛り上がりたいけど、好きな人とだったらちょっとロマンティックなラブストーリーがいいかなぁ。
冬は寒いので、包み込んでくれるようなおだやかな人と一緒にいたいですね、男女問わず！この冬は気心知れた仲間と楽しくゆっくり過ごしたいです」
ドラマ特区『透明な夜に駆ける君と、目に見えない恋をした。』
12月11日より毎週木曜放送
過去の出来事をきっかけに、人との関わりにトラウマを持ち、深く関わることを避けてきた大学生・空野かける（藤原大祐）は、目の見えない少女・冬月小春（永瀬莉子）と出会い、小春の夢を叶えるために動き始めるーーー。
楽しむことを諦めてきた男子大学生が、強く生きる少女に恋をする切ない純愛ラブストーリー。
永瀬莉子
ながせ・りこ●2002年8月13日生まれ、広島県出身。“ミスセブンティーン2018”に選ばれ、モデルデビュー。2019年にはドラマ『ココア』で本格的に俳優業を開始。
2026年2月には、坂元裕二作の舞台『またここか』に出演予定。活躍の場を広げ続ける注目の若手俳優♡
撮影／葛川栄蔵（hannah）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／ Mien（Lila）取材・文／アンドウヨーコ
