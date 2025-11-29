透明感＆キュートなルックスが魅力♡ 注目の俳優【永瀬莉子】の冬事情をネホハホ！

永瀬莉子の冬キブン 芯の強さと透明感、そして等身大の魅力♡ そのすべてをあわせもつ永瀬莉子さんの“冬”をちょっとだけのぞき見。 ピュアなホワイトに包まれた、まるでネコのようにキュートなルックスにもどうぞ沼ってください。 白ファーコート 15,400円／dazzlin タンクトップ 5,830円／WOOALONG（HANA KOREA）白チュールバルーンミニスカート 20,900円 ／HONEY MI HONEY ファー帽子 6,930円／OVERRIDE（OVERRIDE 神宮前）パンプス 17,600円／クムウ_ダイアナ（ダイアナ 銀座本店）ソックス／スタイリスト私物

Topic 冬の行動 「冬といったらやっぱりクリスマスが思い浮かびます！ 私、甥っ子も姪っ子もいるので毎年12月24日のクリスマスイブにみんなで集まってパーティーをするんです。 家族みんなで集まると『今年もクリスマスがきたな♡』って思います。ちなみに25日の本番よりもイブのほうがウキウキします！ 今年の冬は、箱根の温泉に行きたいですね。基本インドアなんですけど、友だちに誘われて出かけるのは大好きです」

Topic 冬とLOVE 「理想のデートは、ドライブです！人混みが苦手なので、冬はイルミネーションを横目にしながらドライブ……とか最高です。 あとは、おうちでまったりと映画を見るのもすてき。友だちとだったら恋愛リアリティーショーを一緒に見て盛り上がりたいけど、好きな人とだったらちょっとロマンティックなラブストーリーがいいかなぁ。 冬は寒いので、包み込んでくれるようなおだやかな人と一緒にいたいですね、男女問わず！この冬は気心知れた仲間と楽しくゆっくり過ごしたいです」

ドラマ特区『透明な夜に駆ける君と、目に見えない恋をした。』 12月11日より毎週木曜放送 過去の出来事をきっかけに、人との関わりにトラウマを持ち、深く関わることを避けてきた大学生・空野かける（藤原大祐）は、目の見えない少女・冬月小春（永瀬莉子）と出会い、小春の夢を叶えるために動き始めるーーー。 楽しむことを諦めてきた男子大学生が、強く生きる少女に恋をする切ない純愛ラブストーリー。 ©志馬なにがし・SBクリエイティブ／ドラマ「かけ恋」製作委員会・MBS PROFILE 永瀬莉子 ながせ・りこ●2002年8月13日生まれ、広島県出身。“ミスセブンティーン2018”に選ばれ、モデルデビュー。2019年にはドラマ『ココア』で本格的に俳優業を開始。 2026年2月には、坂元裕二作の舞台『またここか』に出演予定。活躍の場を広げ続ける注目の若手俳優♡ 撮影／葛川栄蔵（hannah）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／ Mien（Lila）取材・文／アンドウヨーコ

Ray編集部 エディター 佐々木麗