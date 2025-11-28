『とんでもスキルで異世界放浪メシ2』第21話 「バカンスは討伐とともに」あらすじ公開！
2025年10月よりテレ東系列にて放送中のTVアニメ『とんでもスキルで異世界放浪メシ 2』。第21話の先行カットとあらすじが公開された。また、オリジナル・サウンドトラックのジャケットデザインが公開された。
「小説家になろう」にて14億PV超え、全世界シリーズ累計（紙＋電子）1000万部突破の人気小説を原作としたTVアニメ『とんでもスキルで異世界放浪メシ』。
2023年に、アニメスタジオMAPPA制作のもとTVアニメが放送され、全話各種配信サイトで配信中、シーズン2は毎週火曜深夜24：00からテレ東系列にて放送中。放送直後よりPrime Video にて見放題最速配信中だ。
このたび、放送に向けて第20話「鍛冶屋はBBQの夢を見るか」の先行カットとあらすじが公開された。
観れば自然とお腹が空いてくる、ネットスーパーを駆使して作る絶品料理と思わず笑顔になれるひとコマが満載の、美味しい旅。放送をお楽しみに！
＜第21話「バカンスは討伐とともに」先行カット＆あらすじ＞
エルランドたちに惜しまれながらも、ドランの街から旅立ったムコーダ一行。
次は陶器が名産の街・ネイホフに立ち寄ると、まずは仮住まいとして、フェルたちも一緒に泊まれるような大きな家を探しにいくことに。
＞＞＞第21話先行カットをすべてチェック！（写真10点）
さらに、12月24日（水）より発売となるオリジナル・サウンドトラックのジャケットデザインが公開された。あわせて、MAPPA online shopでの購入特典として「スイ巨大」ステッカーの絵柄も公開。神獣や女神たちをも夢中にさせる ”おいしい” を彩る、香りたつような楽曲をお楽しみを。
（C）江口連・オーバーラップ／MAPPA／とんでもスキル
