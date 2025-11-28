マコーレー・カルキン主演映画『ホーム・アローン』が、12月19日に日本テレビ系『金曜ロードショー』で放送されることが決定した。

参考：『ズートピア』『ウィッシュ』が『金曜ロードショー』で12月に放送 上戸彩のコメントも

日本では1991年に公開された本作は、クリスマス休暇中にやってきた泥棒たちを、斬新かつ痛快なアイデアで撃退していくケビン少年の活躍を描いたコメディー。

主人公ケビン役で子役だったカルキンを一気にスターダムに押し上げた大ヒット作となった。悪役のおまぬけ泥棒たちには、兄貴分のハリー役で、のちに『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・アメリカ』でマフィア役も務めたジョー・ペシ、弟分のマーブ役で、ティム・バートン監督作『フランケンウィニー』などに出演したダニエル・スターンが出演している。

ケビン（マコーレー・カルキン）の家では、伯父さんの転勤にともない、パパにママ、姉2人兄2人と一緒に、パリへ家族旅行をする事になり大忙し。おまけに、いとこたちも含めて総勢15人の大移動に。出発の日の朝、あわてて家を出たママは飛行機の中で何かを忘れたことに気付く。それは8歳の息子ケビンだった。両親は、あわてて家に引き返そうとしたが、あいにくクリスマス休暇で飛行機はどこも満席。一方、ひとり残されたケビンは、誰もいない家で思いっきり自由を満喫していたのだった。そして、ひとりで買い物に出掛けた時、前科のある殺人鬼だという噂の、隣に住むマーリー老人に会う。びっくりして逃げ出すケビンの前に、ハリー（ジョー・ペシ）とマーブ（ダニエル・スターン）という怪しい男の影が……。彼らは、留守中のケビンの家をねらう強盗だったのだ。

監督は、のちに『ハリー・ポッター』シリーズを手がけ、脚本家としても『グレムリン』『グーニーズ』を担当したクリス・コロンバスが務めた。

◼️放送情報『ホーム・アローン』日本テレビ系にて、12月19日（金）21:00～23:04放送※放送枠10分拡大 出演：マコーレー・カルキン（矢島晶子）、ジョー・ペシ（青野武）、ダニエル・スターン（江原正士）、ジョン・ハード（有本欽隆）、キャサリン・オハラ（鈴木弘子）、ロバーツ・ブロッサム（清川元夢）、アンジェラ・ゴーサルズ（神代知衣）、デヴィン・ラトレイ（高木渉）、ゲリー・バンマン（富田耕生）、ヒラリー・ウルフ（ならはしみき）、ジョン・キャンディ（屋良有作）、マイケル・C・マロンナ（伊倉一恵）、テリー・スネル（片岡富枝）監督：クリス・コロンバス脚本：ジョン・ヒューズ製作：ジョン・ヒューズ撮影：ジュリオ・マカット音楽：ジョン・ウィリアムズ©1990 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.（文＝リアルサウンド編集部）