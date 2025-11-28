【台風速報】南シナ海でダブル台風発生へ 12年ぶりに年間発生数30個到達の可能性も
気象予報士の松浦悠真氏が、自身のYouTubeチャンネル「【マニアック天気】松浦悠真」で「【台風27号＆台風28号候補】12年ぶりに30号発生？12月も台風が発生しやすい見通し 南シナ海にダブル台風発生へ」と題した動画を公開。台風27号に続き、新たに台風28号候補となる熱帯低気圧が発生したことを伝え、12月も台風が発生しやすい状況が続くとの見通しを解説した。
現在、南シナ海には台風27号が発生しており、中心気圧は985hPa、暴風域を伴っている。今後は西寄りに進み、インドシナ半島に上陸後、熱帯低気圧に変わる見込みだ。また、同じく南シナ海には新たに熱帯低気圧bが発生しており、29日の土曜日には台風に変わる見込みで、これが台風28号となる可能性がある。ただし、あまり発達はせず、12月1日には再び熱帯低気圧に戻ると予測されている。松浦氏によると、これら2つの台風による日本への直接的な影響はないとのことだ。
今後の台風発生について、松浦氏はアメリカ海洋大気庁（NOAA）の予測を引用。12月中旬にかけて、南シナ海からフィリピンの東の海上で熱帯擾乱（台風の卵）が形成される可能性が20%以上あると指摘した。これを踏まえ、「12月に入ってもですね、台風が発生する可能性というのは十分にある」との見解を示した。
今年の台風は、現在までに27個発生している。12月の台風発生数の平年値は1.0個であり、今後28号、29号、30号と発生すれば、年間発生数は30個に達する。年間発生数が30個以上となるのは、31個を記録した2013年以来12年ぶりとなる。日本への直接的な影響はないものの、12月も南の海上では台風が発生しやすい状況が続くため、注意が必要である。
